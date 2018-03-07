Анонсы: Выпущен первый официальный тизер Xiaomi Mi MIX 2S

07.03.2018, MForum.ru

Информация о новом смартфоне линейки Xiaomi Mi MIX в сети появлялась неоднократно. Благодаря слухам мы многое узнали о спецификациях этой новинки, однако подробности ее внешности, как и дата анонса, оставались тайной. Но, благодаря официальному тизеру, опубликованному Xiaomi в социальной сети Weibo, ее завеса оказалась немного приподнята.

Анонс Xiaomi Mi MIX 2S состоится 27 марта в Шанхае, а тизер показывает, что аппарат получит минимальные рамки сверху и сбоку. В тоже время нижняя рамка не показана. И если вспомнить последние утечки, где упоминается размещенная снизу фронтальная камера, то внешность Xiaomi Mi MIX 2S вполне может значительно отличаться от предшественника. Тыловая камера Xiaomi Mi MIX 2S, состоящая из двух 12 Мп модулей и находящаяся в верхнем углу передней панели, будет сдвоенной, с вертикальным размещением объективов. Также на задней панели размещен дактилоскопический сенсор. Что касается спецификаций, то согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi MIX 2S получит 6,01-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 (FullHD+ - 2160 х 1080 точек), чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3400 мАч и Android 8.0 Oreo.