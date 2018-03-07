Слухи: Huawei P20 Lite замечен в TENAA

MForum.ru
07.03.2018,
В базе данных китайского регулятора TENAA замечен смартфон Huawei P20 Lite. Диагональ экрана новинки составляет 5,84 дюйма при соотношении сторон 19:9. Разрешение экрана – 1080х2280 точек.
Экран занимает значительную площадь передней панели, а для фронтальной камеры разрешением 24 Мп предусмотрен специальный вырез. На задней панели Huawei P20 Lite размещена сдвоенная камера с сенсорами 16 и 2 Мп. Внутри Huawei P20 Lite ожидаются чипсет Kirin 659, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти (плюс карта microSD). Впрочем, нельзя исключать появления вариантов с разным количеством памяти. Предполагаемая емкость аккумулятора – 2900 мАч. Габаритные размеры 148,6x71,2x7,4 мм, вес – 145 грамм. Выпускаться аппарат, скорее всего, будет в нескольких цветовых вариантах (в TENAA представлен черно-синий). Анонс Huawei P20 Lite и других новинок семейства ожидается 27 марта.
© Антон Печеровый,
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