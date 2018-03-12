Анонсы: Представлен Huawei Y9 (2018) с двумя сдвоенными камерами и АКБ 4000 мАч

MForum.ru
12.03.2018,
Компания Huawei представила смартфон Y9 (2018) оснащенный парой сдвоенных камер и дисплеем с соотношением сторон 18:9. Диагональ экрана новинки составляет 5,93 дюйма, разрешение – 1080х2160 точек.
Аппаратная основа Huawei Y9 (2018) – чипсет Kirin 659, доминирующий в линейке смартфонов среднего класса этого производителя. Также в активе Huawei Y9 (2018) присутствует 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Камеры новинки сдвоенные. На задней панели установлен сенсор разрешением 16 Мп, на передней – 13 Мп. Разрешение вспомогательных сенсоров в обоих случаях – 2 Мп. ОС – Android Oreo. Информацию о сроках релиза, ценах и доступности производитель планирует раскрыть позднее.
© Антон Печеровый,
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