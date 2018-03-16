Анонсы: Xiaomi представила Redmi Note 5 с более яркой камерой и AI

MForum.ru
16.03.2018,
Компания Xiaomi представила в Китае обновленную версию смартфона Redmi Note 5 Pro, ранее дебютировавшего на индийском рынке. Аналогично Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5 оснащен 5,99-дюймовый дисплеем разрешением 2160x1080 точек, чипсетом Snapdragon 636, 3/4/6 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятором 4000 мАч.
В тоже время камеры Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro заметно отличается. Апертура объектива основного модуля тыловой камеры составляет f/1.9, а размер пикселя 1,4 мкм, тогда как Redmi Note 5 Pro был снабжен камерой с апертурой f/2.2 и пикселями 1,25 мкм. Вспомогательный модуль идентичный – 5 Мп. Также присутствует двухпиксельная PDAF-фокусировка. 20 Мп фронтальная камера, используемая в Redmi Note 5 Pro, уступила место 13 Мп модулю. При этом для управления камерами используются алгоритмы с элементами искусственного интеллекта. Также отметим наличие разъема USB Type C и поддержку Qualcomm Quick Charge 3.0, тогда как Redmi Note 5 Pro поставляется с microUSB и Quick Charge 2.0. Кроме того, китайская модель поставляется с Android 8.0 Oreo с оболочкой MIUI 9 из коробки, то время как Redmi Note 5 Pro работает под управлением Android 7.1.1 Nougat. Redmi Note 5 будет доступен в черном, синем, золотом и розовом вариантах (розовое золото). Цена начинаются с отметки 1099 юаней ($173).
© Антон Печеровый,
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