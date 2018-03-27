Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2s представлен официально

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Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2s представлен официально

27.03.2018, MForum.ru

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Компания Xiaomi представила смартфон Mi Mix 2s, который уже не раз становился героем новостей. Новинка получила мощную аппаратную платформу в лице Snapdragon 845, продвинутую камеру и дизайн схожий с Mi Mix 2. Впрочем, металлическая рамка и керамическое покрытие в любом случае выглядят великолепно.

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2s представлен официально

Почти всю площадь передней панели Xiaomi Mi Mix 2s занимает 5.99-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (18:9) закрытый 2,5D-стеклом Gorilla Glass. В нижнем углу передней панели разместилась 5 Мп камера с апертурой f/2.0. Впрочем, куда интереснее обновление тыловой камеры. В верхнем углу задней панели Xiaomi Mi Mix 2s находятся два 12 Мп модуля с поддержкой OIS. Один из них представлен сенсором Sony IMX363 с большими пикселями (1,4 мкм) и апертурой f/1,8. Второй – Samsung S5K3M3 с пикселями 1 мкм и объективом f/2.4. При этом технология Dual Pixel обеспечивает быструю и точную фокусировку, а за счет слияния нескольких снимков достигается снижение уровня шума.

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2s представлен официально

Остальные спецификации Xiaomi Mi Mix 2s включают в себя чипсет Snapdragon 845, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти (без возможности расширения), поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 5.0, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac, глобальную поддержку LTE-сетей (модем X20 LTE) и порт USB Type C (c интерфейсом USB 2.0). Работает новинка под управлением Android 8.0 с оболочкой MIUI 9.5, при этом вместо стандартного помощника Google используется XiaoAI. Впрочем, подобные изменения ПО, скорее всего, актуальны лишь для китайских пользователей. Цена Xiaomi Mi Mix 2s начинается с отметки 2999 юаней ($530) за вариант 6+64 Гб. Топовая версия с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти обойдется 3999 юаней ($640), а средний вариант аппарата (6+128 Гб) - 3599 юаней ($575).

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2s представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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