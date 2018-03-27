Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2s представлен официально

MForum.ru
27.03.2018,
Компания Xiaomi представила смартфон Mi Mix 2s, который уже не раз становился героем новостей. Новинка получила мощную аппаратную платформу в лице Snapdragon 845, продвинутую камеру и дизайн схожий с Mi Mix 2. Впрочем, металлическая рамка и керамическое покрытие в любом случае выглядят великолепно.
Почти всю площадь передней панели Xiaomi Mi Mix 2s занимает 5.99-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (18:9) закрытый 2,5D-стеклом Gorilla Glass. В нижнем углу передней панели разместилась 5 Мп камера с апертурой f/2.0. Впрочем, куда интереснее обновление тыловой камеры. В верхнем углу задней панели Xiaomi Mi Mix 2s находятся два 12 Мп модуля с поддержкой OIS. Один из них представлен сенсором Sony IMX363 с большими пикселями (1,4 мкм) и апертурой f/1,8. Второй – Samsung S5K3M3 с пикселями 1 мкм и объективом f/2.4. При этом технология Dual Pixel обеспечивает быструю и точную фокусировку, а за счет слияния нескольких снимков достигается снижение уровня шума.
Остальные спецификации Xiaomi Mi Mix 2s включают в себя чипсет Snapdragon 845, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти (без возможности расширения), поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 5.0, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac, глобальную поддержку LTE-сетей (модем X20 LTE) и порт USB Type C (c интерфейсом USB 2.0). Работает новинка под управлением Android 8.0 с оболочкой MIUI 9.5, при этом вместо стандартного помощника Google используется XiaoAI. Впрочем, подобные изменения ПО, скорее всего, актуальны лишь для китайских пользователей. Цена Xiaomi Mi Mix 2s начинается с отметки 2999 юаней ($530) за вариант 6+64 Гб. Топовая версия с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти обойдется 3999 юаней ($640), а средний вариант аппарата (6+128 Гб) - 3599 юаней ($575).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.03. [Новинки] Слухи: Опубликованы официальные тизеры Xiaomi Mi Mix 2s / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Redmi Note 5 с более яркой камерой и AI / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Micromax Bharat 5 Pro – недорогой смартфон с емким аккумулятором / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Выпущен первый официальный тизер Xiaomi Mi MIX 2S / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2s представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: LG K9 появился на российском рынке за 9 990 рублей / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z50 – еще один смартфон с Android Oreo Go Edition / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos S3 mini - смартфон с вырезом дисплея и AI / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Nubia V18 – металлический корпус и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 без дактилоскопического сенсора оценен в 1399 юаней ($220) / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo V9 получил экран с вырезом и 24 Мп камеру с AI / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Lenovo S5 получил сдвоенную камеру и алюминиевый корпус / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Meizu E3 представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 3E (он же Huawei P20 Lite) – первый в мире смартфон с 24 Мп фронтальной камерой IMX578 / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 12 и Desire 12+ дебютируют с экранами 18:9 и приятной ценой / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo X21 со сканером отпечатка пальцев под экраном / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: Опубликованы официальные тизеры Xiaomi Mi Mix 2s / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Chuwi Hi 9 Air – планшет с Android Oreo из коробки / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Redmi Note 5 с более яркой камерой и AI / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Micromax Bharat 5 Pro – недорогой смартфон с емким аккумулятором / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: TP-Link представил смартфон Neffos N1 со сдвоенной камерой / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Vivo V9 засветился на официальном сайте / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: В Weibo засветились спецификации Oppo R15 и R15 Plus / MForum.ru