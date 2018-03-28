Анонсы: Huawei P20 и P20 Pro представлены официально

28.03.2018, MForum.ru

Компания Huawei официально представила смартфоны P20 и P20 Pro, получившие вырез в верхней части экрана. Несмотря на то, что многие подробности об устройствах были известны заранее, их анонс не стал менее интересным, а сами аппараты оказались достойными приемниками серии P10 выпущенной в 2017 году.

Huawei P20 оснащен экраном диагональю 5,8 дюйма, в вырезе которого разместилась 24,8 Мп камера с апертурой объектива f/2.0. Разрешение дисплея составляет 2244x1080 точек, что соответствует соотношению сторон 18,7:9. Матрица экрана выполнена по технологии RGBW, с дополнительным белым субпикселем, что позволило добиться яркости 770 нит. Кроме того, в нижней части передней панели Huawei находится дактилоскопический сенсор.

Ключевой особенностью новинок стали камеры. В Huawei P20 тыловая камера представлена связкой 12 Мп основного и 20 Мп монохромного модулей. Светосила объективов составляет f/1,8 и f/1,6 соответственно. Среди «фишек» камеры присутствует поддержка видео с частотой до 960 кадров в секунду, 4D прогностический фокус, функция Ultra Snapshot (позволяет сделать снимок всего за 0,3 с, даже если телефон заблокирован) и интеллектуальная (AI) стабилизация изображения для размытых снимков условиях низкой освещенности. Кроме того, на презентации Huawei с гордостью сообщила, что P20 набрал 107 очков на DxOmark для фотографий и 94 балла для видео. Таким образом, общий балл составляет 102, что выше результатов Galaxy S9 +, Pixel 2, Mate 10 Pro и iPhone X.

«Сердцем» Huawei P20 стали чипсет Kirin 970 в паре с 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти без возможности расширения и аккумулятор емкостью 3400 мАч с функций быстрой зарядки SuperCharge собственной разработки. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1. 3,5 мм аудиоразъема не предусмотрено, зато есть порт USB Type C. Выпускаться Huawei P20 в будет в переливающимся Twilight, розовом Pink Gold, синем Midnight Blue, золотистом Champagne Gold и классическом черном. Продажи уже начались, цена €649.

Huawei P20 Pro получил 6,1 дюймовый OLED-дисплей разрешением 2240x1080 точек, чипсет Huawei Kirin 970, 6 Гб ОЗУ,128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge. Кроме того этот смартфон защищен от влаги по стандарту IP67. Фронтальная камера аналогична Huawei P20, а тыловая представлена целыми тремя камерами. Основной модуль – 40 Мп (размер модуля 1/1,7", апертура объектива f/1.8). Вспомогательных модулей два: первый – 20 Мп монохромный с апертурой объектива f/1.6, второй – 8 Мп с поддержкой трехкратного зума и апертурой f/2.4. Продажи Huawei P20 Pro начнутся 6 апреля по цене €899. Также на презентации были анонсированы новые аксессуары: Huawei FreeBuds, Huawei ANC и Band 2 Pro.