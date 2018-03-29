Мнения: Рынок 5G-смартфонов: всё будет, но не сразу

MForum.ru

Мнения: Рынок 5G-смартфонов: всё будет, но не сразу

29.03.2018, MForum.ru

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Сейчас уже можно с высокой долей уверенности утверждать, что первые смартфоны с поддержкой технологии 5G появятся в 2019 году. Хотя нельзя исключить и того, что кто-то из производителей из маркетинговых соображений заявит о выпуске такого устройства ещё до конца 2018 года. Маловероятно, чтобы это были Apple или Samsung, скорее, получить повод поговорить о себе захотят китайские производители.

Учитывая, что число запущенных в мире сетей 5G пока что равно нулю, особо спешить не нужно. Тем более, что основной производитель чипсетов для флагманских устройств, компания Qualcomm, обещает доступность своих чипсетов Snapdragon 855 с поддержкой 5G в 2019 году.

Но и 2019 год тоже не принесёт с собой революционных изменений современного рынка связи.

Причины простые. Да, будут запущены отдельные сети 5G в ряде передовых стран, в США, в Южной Корее, возможно, в Китае и Японии. Часть этих сетей не сразу обеспечат охват большей части населения. Соответственно и спрос на смартфоны 5G ещё несколько лет будет очень небольшим по сравнению со спросом на смартфоны 4G/LTE. А цена устройств с 5G окажется выше, чем у аналогов без поддержки 5G. Поэтому массовой конкуренции на рынке смартфонов 5G мы не увидим ещё несколько лет. Например, до 2021 года, когда охват населения покрытием 5G вырастет до каких-то значимых величин. К этому году объём продаж смартфонов 5G в Strategy Analytics оценивают на уровне порядка 5%.

Россия мало что привнесёт в тему 5G. В стране так и не налажена собственная разработка оборудования сотовой связи, хотя на наших глазах в соседнем Китае сумели с нуля освоить производство оборудования 2G/3G/LTE и теперь на равных конкурируют с самыми именитыми западными вендорами телеком-оборудования. Не лучше обстоит дело и со смартфонами. Если не считать несерьёзной попытки под названием YotaPhone, других попыток создать бизнес, сравнимый с китайскими ZTE или Huawei, предпринято не было. Добавьте к этому нерыночную среду, когда частоты 5G для тестирования получают не компании “большой четвёрки”, а почему-то Ростелеком и МегаФон, и картинка сложится вполне безрадостная — страна продолжит закупать как оборудование для построения сетей 5G, так и смартфоны и другие абонентские устройства 5G, несмотря на ритуальные лозунги о необходимости импортозамещения.

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теги: пятое поколение

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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