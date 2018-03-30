Пресс-релизы: Микрон приглашает объединить усилия для развития отрасли

MForum.ru
30.03.2018,
29 марта 2018 года на состоявшейся кросс-отраслевой встрече руководители предприятий микроэлектроники, инвестиционных банков и профильных вузов отрасли обсудили объединение усилий в разработке стратегии прорыва, необходимой для развития гражданской микроэлектроники. Встреча была инициирована ПАО "Микрон" для проработки задач, поставленных на совещании по микроэлектронике у Президента РФ Владимира Путина 20 марта 2018 года.
Как подчеркнула генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова, "наши усилия направлены на развитие всей цепочки российской микроэлектроники от материалов до инфраструктур. Таким образом мы декомпозируем цели, заявленные в «Стратегии развития информационного общества на 2018-2030 годы» и программы «Цифровая экономика» в части приоритетного использования российской электронной компонентной базы в устройствах, формирующих основу новой экономики».
В ходе обсуждения среди наиболее актуальных тем участниками встречи отмечены необходимость господдержки вузовских разработок, реализованных на российских предприятиях, локализации производства новых устройств и оборудования в сегментах IoT и 5G и использование в их производстве российской микроэлектроники. Это ключевые факторы защиты формирующихся рынков и дальнейшего эффективного развития отрасли микроэлектроники, которая является основой инноваций во всех сферах экономики и общества в условиях цифровизации.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике
+ +
Публикации по теме:
21.03. [Краткие новости] Микроэлектроника: Кремний вместо арсенида галлия для частот ниже 3 ГГц / MForum.ru
16.03. [Краткие новости] RFID: Можно ли заработать на RFID-браслетах? / MForum.ru
23.02. [Новости компаний] Метки RFID / MForum.ru
21.02. [Краткие новости] Микроэлектроника / MForum.ru
21.02. [Краткие новости] Участники рынка микроэлектроники России / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Apple iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым дисплеем и стилусом Apple Pencil / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P20 и P20 Pro представлены официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2s представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: LG K9 появился на российском рынке за 9 990 рублей / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z50 – еще один смартфон с Android Oreo Go Edition / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos S3 mini - смартфон с вырезом дисплея и AI / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Nubia V18 – металлический корпус и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 без дактилоскопического сенсора оценен в 1399 юаней ($220) / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo V9 получил экран с вырезом и 24 Мп камеру с AI / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Lenovo S5 получил сдвоенную камеру и алюминиевый корпус / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Meizu E3 представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 3E (он же Huawei P20 Lite) – первый в мире смартфон с 24 Мп фронтальной камерой IMX578 / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 12 и Desire 12+ дебютируют с экранами 18:9 и приятной ценой / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo X21 со сканером отпечатка пальцев под экраном / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: Опубликованы официальные тизеры Xiaomi Mi Mix 2s / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Chuwi Hi 9 Air – планшет с Android Oreo из коробки / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Redmi Note 5 с более яркой камерой и AI / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Micromax Bharat 5 Pro – недорогой смартфон с емким аккумулятором / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: TP-Link представил смартфон Neffos N1 со сдвоенной камерой / MForum.ru