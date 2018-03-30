Пресс-релизы: Микрон приглашает объединить усилия для развития отрасли

30.03.2018, MForum.ru

29 марта 2018 года на состоявшейся кросс-отраслевой встрече руководители предприятий микроэлектроники, инвестиционных банков и профильных вузов отрасли обсудили объединение усилий в разработке стратегии прорыва, необходимой для развития гражданской микроэлектроники. Встреча была инициирована ПАО "Микрон" для проработки задач, поставленных на совещании по микроэлектронике у Президента РФ Владимира Путина 20 марта 2018 года.

Как подчеркнула генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова, "наши усилия направлены на развитие всей цепочки российской микроэлектроники от материалов до инфраструктур. Таким образом мы декомпозируем цели, заявленные в «Стратегии развития информационного общества на 2018-2030 годы» и программы «Цифровая экономика» в части приоритетного использования российской электронной компонентной базы в устройствах, формирующих основу новой экономики».

В ходе обсуждения среди наиболее актуальных тем участниками встречи отмечены необходимость господдержки вузовских разработок, реализованных на российских предприятиях, локализации производства новых устройств и оборудования в сегментах IoT и 5G и использование в их производстве российской микроэлектроники. Это ключевые факторы защиты формирующихся рынков и дальнейшего эффективного развития отрасли микроэлектроники, которая является основой инноваций во всех сферах экономики и общества в условиях цифровизации.

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