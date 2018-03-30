Анонсы: Huawei пополнила семейство Enjoy 8 новыми моделями

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Анонсы: Huawei пополнила семейство Enjoy 8 новыми моделями

30.03.2018, MForum.ru

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Компания Huawei провела в Китае презентацию, в рамках которой были представлены новые смартфоны семейства Enjoy 8. Впрочем, две новинки из трех нам уже знакомы: Enjoy 8 Plus ранее был анонсирован на Таиланде как Huawei Y9 (2018), а обычный Enjoy 8 знаком под именем Y7 Prime (2018).

Анонсы: Huawei пополнила семейство Enjoy 8 новыми моделями

Третьей новинкой стал Huawei Enjoy 8e. Как и остальные смартфоны семейства, он оснащен сдвоенной тыловой камерой и экраном с соотношением сторон 18:9. Диагональ дисплея 5,7 дюйма, разрешение HD+. «Сердцем» Huawei Enjoy 8e является чипсет Snapdragon 430 с 8-ядерным 1,4 ГГц процессором. В части объема памяти новинка будет выпускаться только в одной конфигурации – 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Впрочем, встроенную память можно расширить картами microSD, причем слот для карт памяти не совмещен со слотом второй SIM-карты.

Анонсы: Huawei пополнила семейство Enjoy 8 новыми моделями

Тыловая камера Huawei Enjoy 8e представлена связкой 13 и 2 Мп модулей, фронтальная – модулем разрешением 5 Мп. Из прочего отметим размещенный на задней панели дактилоскопический сенсор, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, аккумулятор емкостью 3000 мАч и ОС Android Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Так как речь идет о смартфоне для китайского рынка сервисы Google, естественно, не предустановлены. Цена Huawei Enjoy 8e составляет 1099 юаней ($175). Для сравнения Enjoy 8 оценен в 1199 юаней ($207), Enjoy 8 Plus – 1599 юаней ($270). Все новинки семейства будут доступны в синем, золотом, розовом и черном цветах.

Анонсы: Huawei пополнила семейство Enjoy 8 новыми моделями

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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