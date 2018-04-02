RFID: Компания Baluff представила мультидиапазонный RFID-считыватель

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RFID: Компания Baluff представила мультидиапазонный RFID-считыватель

02.04.2018, MForum.ru

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Новая модель считывателя компании Baluff - BIS VU-320 UHF RFID поддерживает не только UHF, но также LF и HF частоты. Считыватель способен работать с любыми из трех диапазонов частот одновременно, что позволяет использовать его в самых разных вариантах применений, в решениях автоматизации, сборки и упаковки. Конструкция считывателя отвечает требованиям защиты IP67. Прибор может считывать одновременно до 50 меток с расстояния до примерно метра. Как и другие считыватели семейства BIS V, он может взаимодействовать с другими системами по таким интерфейсам, как Profibus, Profinet, Ethernet/IP, CC-Link, Ethercat и TCP/IP.

Baluff BIS VU-320 UHF RFID

  • Размеры: 130 х 130 х 50.5 мм
  • Вес: 850 г
  • Модель (Европа) - BIS015Z
  • Рассеиваемая мощность: до 320 мВт ERP
  • Питание: 24 В постоянного тока, LPS Class 2
  • Потребление тока: менее 200 мА
  • Подстраиваемая мощность на антенных портах: 5...24 dBm (3.2 ... 250 мВт)
  • Рабочие температуры: -20... +55 С
  • Температуры хранения: -25... +75 С
  • Защита (IEC 60529) - IP67
  • Разъем, RS485 - M12 мейл, 4-пиновый

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