RFID: Компания Baluff представила мультидиапазонный RFID-считыватель

MForum.ru
02.04.2018,
Новая модель считывателя компании Baluff - BIS VU-320 UHF RFID поддерживает не только UHF, но также LF и HF частоты. Считыватель способен работать с любыми из трех диапазонов частот одновременно, что позволяет использовать его в самых разных вариантах применений, в решениях автоматизации, сборки и упаковки. Конструкция считывателя отвечает требованиям защиты IP67. Прибор может считывать одновременно до 50 меток с расстояния до примерно метра. Как и другие считыватели семейства BIS V, он может взаимодействовать с другими системами по таким интерфейсам, как Profibus, Profinet, Ethernet/IP, CC-Link, Ethercat и TCP/IP.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике
+ +
Публикации по теме:
30.03. [Краткие новости] Пресс-релизы: Микрон приглашает объединить усилия для развития отрасли / MForum.ru
21.03. [Краткие новости] Микроэлектроника: Кремний вместо арсенида галлия для частот ниже 3 ГГц / MForum.ru
16.03. [Краткие новости] RFID: Можно ли заработать на RFID-браслетах? / MForum.ru
23.02. [Новости компаний] Метки RFID / MForum.ru
21.02. [Краткие новости] Микроэлектроника / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Honor 7A представлен официально / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Tempo Go оценен в $80 / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Huawei пополнила семейство Enjoy 8 новыми моделями / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Apple iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым дисплеем и стилусом Apple Pencil / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P20 и P20 Pro представлены официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2s представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: LG K9 появился на российском рынке за 9 990 рублей / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z50 – еще один смартфон с Android Oreo Go Edition / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos S3 mini - смартфон с вырезом дисплея и AI / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Nubia V18 – металлический корпус и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 без дактилоскопического сенсора оценен в 1399 юаней ($220) / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo V9 получил экран с вырезом и 24 Мп камеру с AI / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Lenovo S5 получил сдвоенную камеру и алюминиевый корпус / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Meizu E3 представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 3E (он же Huawei P20 Lite) – первый в мире смартфон с 24 Мп фронтальной камерой IMX578 / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 12 и Desire 12+ дебютируют с экранами 18:9 и приятной ценой / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo X21 со сканером отпечатка пальцев под экраном / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: Опубликованы официальные тизеры Xiaomi Mi Mix 2s / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Chuwi Hi 9 Air – планшет с Android Oreo из коробки / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Redmi Note 5 с более яркой камерой и AI / MForum.ru