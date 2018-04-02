Анонсы: Huawei Honor 7A представлен официально

MForum.ru
02.04.2018,
Компания Huawei официально представила смартфон Honor 7A, выполненный в духе View 10. Ценник Honor 7A с 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти составляет 799 юаней ($130), версия с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти оценена в 999 юаней ($160).
Honor 7A может похвастаться 5,7-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440х720 точек, чипсетом Snapdragon 430 и аккумулятором емкостью 3000 мАч. Тыловая камера сдвоенная – 13 + 2 Мп, что позволяет добавлять различные эффекты (включая эффект бокэ). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп, при этом она оснащена вспышкой и может использоваться для разблокировки по лицу.
Из прочего отметим возможность одновременной установки двух SIM-карт и карточки microSD, а также наличие 3,5 мм аудиоразъема и поддержку технологии Huainei Histen. Корпус Honor 7A – стеклянно-металлический, а по цвету оформления задней панели новинка будет выпускаться в черном, синем и золотистом варианте.
© Антон Печеровый,
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