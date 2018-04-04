Дайджест 5G: В США делят частоты, корейцы запустят 5G в 2019 году, в Европе не хотят отставать

MForum.ru
04.04.2018,
Хотя технология 4G/LTE еще долго будет оставаться основной технологией доступа к мобильному интернету, с каждым днем можно наблюдать все больше информации о подготовке передовых операторов к запускам сетей 5G. Пока что их усилия сосредоточены на получении необходимых частот и проведении тестирования, но еще до конца 2018 года мы сможем прочесть и о первых запусках сетей 5G в коммерческую эксплуатацию.
Verizon в поисках частот
Verizon Wireless, США обратился к компании TPx Communications с просьбой поменяться частотами, которые необходимы оператору для испытаний сети 5G в Сан-Франциско. TPx Communications обратилась в FCC за соответствующим разрешением. Как ожидается, компания TPx сможет передвинуть свои услуги в диапазон 31 ГГц, которым располагает Verizon, освободив для оператора частоты 28 ГГц, которые хорошо подходят для запуска сети 5G. Компания TPx проведет соответствующие тесты в период с апреля по август 2018 года. Даты, когда Verizon сможет запустить услуги 5G в диапазоне 28 ГГц, не называются. В ноябре 2017 года Verizon заявляла о планах запуска услуг фиксированного доступа к сетям 5G в 3-5 регионах США, начиная с Сакраменто, Калифорния. Позднее оператор намеревается сообщить о расширении этих планов. Компания уже провела тестирование 5G в 11 регионах США, не включая Сан-Франциско. Источник и подробности.
Verizon приобретет частоты в диапазонах 39 ГГц, 28 ГГц, 29 ГГц и 31 ГГц
FCC отказалась блокировать сделку по покупке Verizon частот миллиметрового диапазона у Straight Path Communications, несмотря на просьбу ассоциации региональных операторов США.
Между Verizon и Straight Path Communications готовится сделка в ходе которой Verizon, как ожидается, получит 735 лицензий на диапазон 39 ГГц и 133 лицензии на диапазоны 28 ГГц, 29 ГГц и 31 ГГц.
Конкурент Verizon - компания AT&T также надеется приобрести частоты миллиметрового диапазона у компании Fiber Tower, но FCC пока не вынесла решения по данной покупке.
Напомню, что FCC планирует провести аукцион по распределению оставшихся у правительства частот в диапазоне 28 ГГц в ноябре 2018 года. Источник и подробности.
KT Corp. не будет спешить с запуском фиксированного 5G в 2018 году, а запустит сразу мобильную сеть 5G в 2019 году
По данным агентства Yonhap News, KT Corp., второй по-величине оператор мобильной связи в Южной Корее, объявил о планах запуска услуг 5G в режиме коммерческой эксплуатации в марте 2019 года. Оператор не планирует первоначально запускать сеть в режиме фиксированного 5G, как это собираются делать операторы США. Оператор уже запускал услуги передачи потокового видео по сети 5G в дни проведения Олимпийских игр в Пхенчжане, но это оборудования будет демонтировано, поскольку оно не полностью соответствует спецификациям 3GPP 5G-NR, утвержденным в декабре 2017 года. Источник и подробности.
История 5G в Европе начнется со второй половины 2019 года
Enrico Salvatori, EMEA Qualcomm, отметил большой интерес к 5G основных европейских операторов, в связи с опасениями, что Европа может отстать от ряда активных операторов в Азии и в США. По его мнению, запуски 5G на первых порах следует ожидать в частотных диапазонах до 6 ГГц, впрочем, не следует недооценивать и потенциал частот миллиметрового диапазона, который можно задействовать с помощью устройств фиксированного доступа к интернету, CPE. Руководитель Qualcomm не видит каких-либо проблем с запусками 5G сетей в Европе, но видит программу, которую следует воплотить. По его мнению 2018 год уйдет, в основном, на тесты и проведение частотных аукционов, а запуски сетей 5G следует ожидать в 2019 году, особенно во второй половине года. Источник и подробности.
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© Алексей Бойко,
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