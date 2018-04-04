Микроэлектроника: Kingston представляет A1000: твердотельный накопитель базового уровня с интерфейсом NVMe PCIe

04.04.2018, MForum.ru

Фаунтин-Вэлли, Калифорния, США – Компания Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., мирового лидера в разработке и производстве устройств для хранения данных, представляет новый твердотельный накопитель A1000 с интерфейсом PCIe NVMe ™ . Устройство выполнено в форм-факторе M.2 и стало первым бюджетным SSD Kingston с интерфейсом PCIe NVMe и памятью 3D NAND, предназначенным для потребительского сегмента. A1000 обеспечивает производительность в два раза выше, чем SATA-накопители примерно такой же стоимости.

SSD Kingston A1000 относится к форм-фактору M.2 2280 (22 x 80 мм) и отлично подходит для ноутбуков и настольных ПК с ограниченным внутренним пространством. В накопителе используется интерфейс PCIe NVMe Gen 3.0 x2, 4­канальный контроллер Phison 5008 и флеш-память 3D NAND. Скорость чтения/записи 1 накопителя A1000 достигает 1500/1000 МБ/с, что дает исключительную скорость реакции на команды и ультранизкую латентность.

«Kingston рада представить новый SSD базового уровня для рынка устройств с интерфейсом PCIe NVMe. В A1000 используется флеш-память 3D NAND, поэтому он надежней и долговечней обычных жестких дисков, а производительность новинки в два раза превосходит SSD с интерфейсом SATA. Теперь мы можем предложить потребителям все преимущества PCIe-устройств за ту же цену, что и SATA-накопители, – отмечает Ариэль Перес (Ariel Perez), руководитель подразделения по производству SSD компании Kingston. – A1000 станет отличной заменой обычного жесткого диска или более медленного твердотельного накопителя и обеспечит достаточно места для приложений, видео, фотографий и других файлов».

SSD-накопители A1000 доступны емкостью 240, 480 и 960 ГБ 2 . На них распространяется 5­летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка. Подробная информация доступна на сайте производителя https://www.kingston.com/ru.

Особенности и технические характеристики Kingston A1000:

В 20 раз быстрее жесткого диска 1 : благодаря невероятной скорости чтения/записи A1000 значительно повысит производительность компьютера и поможет вдохнуть новую жизнь в систему устаревшей конфигурации.

Форм-фактор M.2 2280: многофункциональный разъем SFF пришел на смену миниатюрным mSATA и mini-PCIe.

Односторонняя конструкция: с легкостью устанавливается в любую систему с поддержкой форм-фактора M.2; идеально подходит для тонких и компактных ноутбуков, а также для корпусов ПК с ограниченным внутренним пространством.

Форм-фактор: M.2 2280.

Интерфейс: PCIe NVMe Gen 3.0 x2.

Емкость 2 : 240, 480, 960 ГБ.

Контроллер: Phison 5008.

Тип NAND: 3D TLC.

Скорость чтения/записи последовательных блоков размером 4КБ 1 :

240 ГБ: до 1500/800 МБ/с,



480 ГБ: до 1500/900 МБ/с,



960 ГБ: до 1500/1000 МБ/с.

Скорость чтения/записи случайных блоков размером 4КБ:

240 ГБ: до 100 000/80 000 МБ/с,



480 ГБ: до 100 000/90 000 МБ/с,



960 ГБ: до 120 000/100 000 МБ/с.

Энергопотребление: в режиме ожидания – 0,011748 Вт / среднее – 0,075623 Вт / максимальное при чтении – 0,458 Вт / максимальное при записи – 0,908 Вт.

Размеры: 80,0 x 22,0 x 3,5 мм.

Рабочая температура: от 0°C до 70°C.

Температура хранения: от -40°C до 85°C.

Вес:

240 ГБ: 6,4 г,



480 ГБ: 7,0 г,



960 ГБ: 7,6 г.

Вибрация при работе: 2,17 G (пиковая) при частоте 7–800 Гц.

Вибрация при простое: 20 G (пиковая) при частоте 20–2000 Гц.

Средняя наработка на отказ (MTBF): 1 000 000 часов.

Гарантия/поддержка 3 : ограниченная 5-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкой.

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