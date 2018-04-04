Микроэлектроника: Kingston представляет A1000: твердотельный накопитель базового уровня с интерфейсом NVMe PCIe

MForum.ru
04.04.2018,
Фаунтин-Вэлли, Калифорния, США – Компания Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., мирового лидера в разработке и производстве устройств для хранения данных, представляет новый твердотельный накопитель A1000 с интерфейсом PCIe NVMe ™ . Устройство выполнено в форм-факторе M.2 и стало первым бюджетным SSD Kingston с интерфейсом PCIe NVMe и памятью 3D NAND, предназначенным для потребительского сегмента. A1000 обеспечивает производительность в два раза выше, чем SATA-накопители примерно такой же стоимости.
SSD Kingston A1000 относится к форм-фактору M.2 2280 (22 x 80 мм) и отлично подходит для ноутбуков и настольных ПК с ограниченным внутренним пространством. В накопителе используется интерфейс PCIe NVMe Gen 3.0 x2, 4канальный контроллер Phison 5008 и флеш-память 3D NAND. Скорость чтения/записи 1 накопителя A1000 достигает 1500/1000 МБ/с, что дает исключительную скорость реакции на команды и ультранизкую латентность.
«Kingston рада представить новый SSD базового уровня для рынка устройств с интерфейсом PCIe NVMe. В A1000 используется флеш-память 3D NAND, поэтому он надежней и долговечней обычных жестких дисков, а производительность новинки в два раза превосходит SSD с интерфейсом SATA. Теперь мы можем предложить потребителям все преимущества PCIe-устройств за ту же цену, что и SATA-накопители, – отмечает Ариэль Перес (Ariel Perez), руководитель подразделения по производству SSD компании Kingston. – A1000 станет отличной заменой обычного жесткого диска или более медленного твердотельного накопителя и обеспечит достаточно места для приложений, видео, фотографий и других файлов».
SSD-накопители A1000 доступны емкостью 240, 480 и 960 ГБ 2 . На них распространяется 5летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка. Подробная информация доступна на сайте производителя https://www.kingston.com/ru.
Особенности и технические характеристики Kingston A1000:
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