Слухи: Опубликован официальный тизер OnePlus 6

MForum.ru

Слухи: Опубликован официальный тизер OnePlus 6

12.04.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Китайская компания OnePlus в официальном Twitter-аккаунте опубликовала тизер смартфона OnePlus 6. Что интересно, опубликованное фото отличается от более ранних «утечек», а задняя панель смартфона на фото выглядит аналогично OnePlus 5T.

Слухи: Опубликован официальный OnePlus 6

Комментарий к фотографии «Больше погружения в усовершенствованный форм-фактор. Готовы ли вы к OnePlus 6?». Изображение затемнено и подробности дизайна разобрать сложно. Однако несложные манипуляции с яркостью и контрастностью немного приоткрывают завесу тайны. Впрочем, совершенно не обязательно, что на картинке действительно изображен OnePlus 6, а не его предшественник. В части спецификаций OnePlus 6 известно о чипсете Qualcomm Snapdragon 845, экране с вырезом в верхней части и 64/128/256 Гб встроенной памяти. Возможная дата анонса OnePlus 6 – 25 апреля.

Слухи: Опубликован официальный OnePlus 6

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

09.04. [Новинки]  Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях / MForum.ru

13.02. [Общество] Это интересно: В 4 квартале 2017 года HMD Global (Nokia) продала больше смартфонов, чем Google, HTC, OnePlus и Sony / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Безрамочный OnePlus 5T представлен официально / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 11:36 veru Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30)
Вчера 12:29 appsboot Тема: Samsung SGH-E250 (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16)
Шлейф заведомо исправный надо ставить для начала. Причин несколько может быть, сам дисплей, шлейф, плата, разъёмы дисплейные
10.04.2018 19:34 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018)
Экспозиция Микрона расположена на стенде C213 в МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон, 14 зал. АО «МЦСТ» продемонстрирует линейку российских микропроцессоров «Эльбрус», построенных по оригинальной ...
10.04.2018 16:03 ABloud Тема: RFID (30.01.2005)
Очень интересное решение для ритейла представляет компания Powercast. Это электронные ценники, которыми снабжается каждый товар в торговом зале. Электронный ценник снабжен e-ink дисплеем и не имеет ...
10.04.2018 07:32 Gyuin Тема: Анонсы: ZTE Blade V9 и Blade V9 Vita – бюджетные смартфоны 18:9 (27.02.2018)
Вышла на днях в России модель 3/32 гига за 14990р, вполне разумная цена, и смартфон отличный

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

12.04. [Новинки] Слухи: LG V35 ThinQ получит 6-дюймовый дисплей и сдавленную камеру / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Опубликован официальный тизер OnePlus 6 / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y71 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: BLU Vivo One Plus – экран 18:9 и аккумулятор емкостью 4000 мАч / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: LG G7 ThinQ дебютирует 3 мая / MForum.ru

10.04. [Новинки] Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut 3 представлен официально / MForum.ru

09.04. [Новинки]  Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях / MForum.ru

06.04. [Обзоры] Обзор Turbo X Ray: хорошая функциональность и Android 7.0 / MForum.ru

06.04. [Новинки] Слухи: Cubot P20 получит вырез в верхней части экрана / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Sonim XP8 – прочный смартфон за $700 / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен защищенный смартфон Archos Saphir 50X / MForum.ru

05.04. [Новинки]  Анонсы: Panasonic Eluga Ray 550 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: 13 апреля Xiaomi представит игровой смартфон / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Этим летом Sharp выведет на европейский рынок 5 смартфонов / MForum.ru

03.04. [Новинки] Слухи: Появились фотографии передней панели LG G7 / MForum.ru

02.04. [Новинки]  Анонсы: Huawei Honor 7A представлен официально / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Tempo Go оценен в $80 / MForum.ru

30.03. [Новинки]  Анонсы: Huawei пополнила семейство Enjoy 8 новыми моделями / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Apple iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым дисплеем и стилусом Apple Pencil / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: