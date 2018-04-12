Слухи: Опубликован официальный тизер OnePlus 6

MForum.ru
12.04.2018,
Китайская компания OnePlus в официальном Twitter-аккаунте опубликовала тизер смартфона OnePlus 6. Что интересно, опубликованное фото отличается от более ранних «утечек», а задняя панель смартфона на фото выглядит аналогично OnePlus 5T.
Комментарий к фотографии «Больше погружения в усовершенствованный форм-фактор. Готовы ли вы к OnePlus 6?». Изображение затемнено и подробности дизайна разобрать сложно. Однако несложные манипуляции с яркостью и контрастностью немного приоткрывают завесу тайны. Впрочем, совершенно не обязательно, что на картинке действительно изображен OnePlus 6, а не его предшественник. В части спецификаций OnePlus 6 известно о чипсете Qualcomm Snapdragon 845, экране с вырезом в верхней части и 64/128/256 Гб встроенной памяти. Возможная дата анонса OnePlus 6 – 25 апреля.
© Антон Печеровый,
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