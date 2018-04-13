Анонсы: Huawei Y6 (2018) – экран 18:9, Face Unlock и Android Oreo

MForum.ru
13.04.2018,
Компания Huawei официально представила смартфон Y6 (2018). Новинка выпущена в актуальном формате 18:9 (диагональ экрана 5,7 дюйма, разрешение 1440х720 точек), а дизайн тыловой камеры вызывает ассоциацию со сдвоенными модулями. Однако, в реальности тыловая камера Huawei Y6 (2018) оснащена одиночным 13 Мп сенсором.
«Сердцем» Huawei Y6 (2018) стал чипсет Snapdragon 450, конфигурация которого включает 8 процессорных ядер с максимальной частотой 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, встроенной – 16 Гб с возможностью расширения картами microSD. Дактилоскопического сенсора не предусмотрено, но поддерживается технология разблокировки за счет распознавания лица. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Huawei Y6 (2018) работает под управлением Android Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Выпускаться новинки будет в черном, синем и золотом цветах. Цена новинки пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
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