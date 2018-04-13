Анонсы: Huawei Y6 (2018) – экран 18:9, Face Unlock и Android Oreo

MForum.ru

Анонсы: Huawei Y6 (2018) – экран 18:9, Face Unlock и Android Oreo

13.04.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Huawei официально представила смартфон Y6 (2018). Новинка выпущена в актуальном формате 18:9 (диагональ экрана 5,7 дюйма, разрешение 1440х720 точек), а дизайн тыловой камеры вызывает ассоциацию со сдвоенными модулями. Однако, в реальности тыловая камера Huawei Y6 (2018) оснащена одиночным 13 Мп сенсором.

Анонсы: Huawei Y6 (2018) – экран 18:9, Face Unlock и Android Oreo

«Сердцем» Huawei Y6 (2018) стал чипсет Snapdragon 450, конфигурация которого включает 8 процессорных ядер с максимальной частотой 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, встроенной – 16 Гб с возможностью расширения картами microSD. Дактилоскопического сенсора не предусмотрено, но поддерживается технология разблокировки за счет распознавания лица. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Huawei Y6 (2018) работает под управлением Android Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Выпускаться новинки будет в черном, синем и золотом цветах. Цена новинки пока не сообщается.

Анонсы: Huawei Y6 (2018) – экран 18:9, Face Unlock и Android Oreo

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 29 января 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

03.04. [Новости компаний]  Wi-Fi calling: МТС запустила VoLTE и Wi-Fi calling на iPhone / MForum.ru

02.04. [Новинки]  Анонсы: Huawei Honor 7A представлен официально / MForum.ru

30.03. [Новинки]  Анонсы: Huawei пополнила семейство Enjoy 8 новыми моделями / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:48 appsboot Тема: Samsung GT-I9500 Galaxy S4
Делай сброс данных в настройках. Удалятся все пользовательские приложения, вирусы, реклама, будет как из магазина
Сегодня 15:00 appsboot Тема: Samsung GT-I9300 Galaxy S III (Страницы: 1 2)
Нет, не будет работать как дуос.
Вчера 23:27 LocDogg174 Тема: Билайн А106 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
Доброго времени суток всем!Помогите разблокировать Билайн А106 imei:355730053960459 Заранее благодарен!
Вчера 21:55 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018)
Эксперты MICRON и RAIDIX расскажут о технологии энергонезависимой памяти Санкт-Петербург, Россия, 12 апреля 2018 год. В среду 25 апреля пройдет вебинар «RAIDIX 4.6: защита кэша на запись с NVDIMM-N ...
Вчера 20:28 ABloud Тема: Кто где в 5G. Обновляемая публикация (31.12.2018)
5G в мире в 2018 году и в ближайшие годы Издание telecoms.com представило интервью с Bernard Bureau, техническим директором оператора Telus, Канада, посвященное 5G. Вашему вниманию - мой пересказ ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

13.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 (2018) – экран 18:9, Face Unlock и Android Oreo / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: LG V35 ThinQ получит 6-дюймовый дисплей и сдавленную камеру / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Опубликован официальный тизер OnePlus 6 / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y71 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru

11.04. [Новинки]  Анонсы: BLU Vivo One Plus – экран 18:9 и аккумулятор емкостью 4000 мАч / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: LG G7 ThinQ дебютирует 3 мая / MForum.ru

10.04. [Новинки] Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut 3 представлен официально / MForum.ru

09.04. [Новинки]  Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях / MForum.ru

06.04. [Обзоры] Обзор Turbo X Ray: хорошая функциональность и Android 7.0 / MForum.ru

06.04. [Новинки] Слухи: Cubot P20 получит вырез в верхней части экрана / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Sonim XP8 – прочный смартфон за $700 / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен защищенный смартфон Archos Saphir 50X / MForum.ru

05.04. [Новинки]  Анонсы: Panasonic Eluga Ray 550 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: 13 апреля Xiaomi представит игровой смартфон / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Этим летом Sharp выведет на европейский рынок 5 смартфонов / MForum.ru

03.04. [Новинки] Слухи: Появились фотографии передней панели LG G7 / MForum.ru

02.04. [Новинки]  Анонсы: Huawei Honor 7A представлен официально / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Tempo Go оценен в $80 / MForum.ru

30.03. [Новинки]  Анонсы: Huawei пополнила семейство Enjoy 8 новыми моделями / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: