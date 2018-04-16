5G: Аукцион 5G в Объединенном Королевстве: в выигрыше O2 и государство

MForum.ru
16.04.2018,
В UK завершился аукцион по распределению частотных диапазонов 2.3 ГГц и 3.4 ГГц, государству удалось собрать больше денег, чем ожидалось, при этом O2 выиграла большинство лотов, а Three досталось частотного ресурса меньше, чем другим.
В рамках аукциона распределялось 40 МГц в диапазоне 2.3 ГГц под использование в сетях 4G/LTE и 150 МГц в диапазоне 3.4 ГГц для сети 5G. В аукционе участвовали все четыре оператора сотовой связи Объединенного Королевства и компания Airspan. Всего операторы потратили на приобретение частот 1,356 млрд, что более, чем вдвое больше, чем ожидавшиеся £630 млрд.
В ходе аукциона компания Airspan не выиграла ни одного лота.
Большинство лотов выиграла компания O2, которая приобрела все 40 МГц в диапазоне 2.3 ГГц ( £205,896), а также 40 МГц в диапазоне 3.4 ГГц ( £317,720). EE также приобрела 40 МГц в диапазоне 3.4 ГГц (за 302,529), Vodafone - 50 МГц (за £378,240). На долю Three осталось только 20 МГц в диапазоне 3.4 ГГц (за £151,296). O2 заплатила 5.147 за МГц в диапазоне 2.3 ГГц и 7.943 млн за МГц в диапазоне 3.4 ГГц. Остальные платили 7.565 млн за МГц в диапазоне 3.5 ГГц.
Компания Vodafone распространила данные об имеющихся у нее частотах.
У компании Three есть следующие частотные ресурсы для строительства сетей 5G: 3.4 МГц - 40 МГц (включая 20 МГц, которые были приобретены в ходе аукциона), а также 84 МГц в диапазоне 3.6-3.8 ГГц, которые были приобретены в ходе поглощения компании UK Broadband.
По итогам аукциона частотные ресурсы всех операторов выглядят так:
Источник картинки: telecoms.com
Источник картинки: telecoms.com
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теги: "пятое поколение"
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© Алексей Бойко,
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