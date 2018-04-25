Анонсы: Xiaomi Mi 6X дебютировал со сдвоенной AI-камерой

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Анонсы: Xiaomi Mi 6X дебютировал со сдвоенной AI-камерой

25.04.2018, MForum.ru

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После целой череды слухов и утечек смартфон Xiaomi Mi 6X представлен официально. По утверждению производителя Xiaomi Mi 6X в части камеры будет превосходить такие устройства как Oppo R15 и Apple iPhone X. Технически Xiaomi Mi 6X представляет собой копию будущей новинки Mi A2, которая будет работать под управлением «чистого» Android

Анонсы: Xiaomi Mi 6X дебютировал со сдвоенной AI-камерой

Основная камера Xiaomi Mi 6X представлена 12 Мп сенсором Sony IMX486 с апертурой f/1.75 и пикселем размером 1,25 мкм. Вспомогательный сенсор, используемый для улучшения качества снимков в темноте – Sony IMX376 разрешением 20 Мп. Аналогичный сенсор используется и для фронтальной камеры. Кроме того, для улучшения качества снимков используется более 200 алгоритмов с элементами искусственного интеллекта, включая 12 портретных режимов.

Анонсы: Xiaomi Mi 6X дебютировал со сдвоенной AI-камерой

Остальные спецификации Xiaomi Mi 6X включают в себя чипсет Snapdragon 660 (8 ядер 2,2 ГГц, Adreno 512), 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и 5,99-дюймовый дисплей разрешением FullHD+.

Анонсы: Xiaomi Mi 6X дебютировал со сдвоенной AI-камерой

Дактилоскопический сенсор находится на задней панели, так же поддерживается разблокировка по лицу. Емкость аккумулятора – 3010 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0.

Анонсы: Xiaomi Mi 6X дебютировал со сдвоенной AI-камерой

ОС – Android Oreo 8.1 с оболочкой MIUI 9.5 и поддержкой Project Treble для быстрого обновления. Выпускаться Xiaomi Mi 6X будет в 5 цветах – Cherry Pink (розовый), Flame Red (красный), Sand Gold (золотистый), Glacier Blue (синий) и Black (черный). Цена начинается с отметки 1599 юаней ($250).

Анонсы: Xiaomi Mi 6X дебютировал со сдвоенной AI-камерой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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