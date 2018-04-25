MForum.ru
25.04.2018,
После целой череды слухов и утечек смартфон Xiaomi Mi 6X представлен официально. По утверждению производителя Xiaomi Mi 6X в части камеры будет превосходить такие устройства как Oppo R15 и Apple iPhone X. Технически Xiaomi Mi 6X представляет собой копию будущей новинки Mi A2, которая будет работать под управлением «чистого» Android
Основная камера Xiaomi Mi 6X представлена 12 Мп сенсором Sony IMX486 с апертурой f/1.75 и пикселем размером 1,25 мкм. Вспомогательный сенсор, используемый для улучшения качества снимков в темноте – Sony IMX376 разрешением 20 Мп. Аналогичный сенсор используется и для фронтальной камеры. Кроме того, для улучшения качества снимков используется более 200 алгоритмов с элементами искусственного интеллекта, включая 12 портретных режимов.
Остальные спецификации Xiaomi Mi 6X включают в себя чипсет Snapdragon 660 (8 ядер 2,2 ГГц, Adreno 512), 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и 5,99-дюймовый дисплей разрешением FullHD+.
Дактилоскопический сенсор находится на задней панели, так же поддерживается разблокировка по лицу. Емкость аккумулятора – 3010 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0.
ОС – Android Oreo 8.1 с оболочкой MIUI 9.5 и поддержкой Project Treble для быстрого обновления. Выпускаться Xiaomi Mi 6X будет в 5 цветах – Cherry Pink (розовый), Flame Red (красный), Sand Gold (золотистый), Glacier Blue (синий) и Black (черный). Цена начинается с отметки 1599 юаней ($250).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y53 – смартфон начального уровня / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 6X появится в 5 цветах / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Xiaomi Black Shark / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut 3 представлен официально / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: 13 апреля Xiaomi представит игровой смартфон / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 6X дебютировал со сдвоенной AI-камерой / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Cubot Power получил 6 Гб ОЗУ, 128 Гб памяти и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y53 – смартфон начального уровня / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Panasonic Eluga I7 с экраном 18:9 и емким аккумулятором / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone Max Pro M1 дебютирует со Snapdragon 636 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V9 Youth представлен в Индии / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 5 снабдили аккумулятором 13 000 мАч / MForum.ru
20.04. [Новинки] Слухи: LG V40 с кодовым именем Storm могут представить в конце лета / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970 / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: BLUBOO S3 – смартфон с большой батареей / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Meizu 15 представят 22 апреля / MForum.ru
18.04. [Общество] Это интересно: Новые смартфоны ZTE могут лишиться сервисов Google / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 6X появится в 5 цветах / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium – премиальный флагман с 4К-экраном / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Xiaomi Black Shark / MForum.ru
14.04. [Обзоры] Обзор детского планшета MonsterPad: Быстрый, технологичный, надёжный / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 (2018) – экран 18:9, Face Unlock и Android Oreo / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: LG V35 ThinQ получит 6-дюймовый дисплей и сдавленную камеру / MForum.ru