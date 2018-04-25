Анонсы: Xiaomi Mi 6X дебютировал со сдвоенной AI-камерой

25.04.2018, MForum.ru

После целой череды слухов и утечек смартфон Xiaomi Mi 6X представлен официально. По утверждению производителя Xiaomi Mi 6X в части камеры будет превосходить такие устройства как Oppo R15 и Apple iPhone X. Технически Xiaomi Mi 6X представляет собой копию будущей новинки Mi A2, которая будет работать под управлением «чистого» Android

Основная камера Xiaomi Mi 6X представлена 12 Мп сенсором Sony IMX486 с апертурой f/1.75 и пикселем размером 1,25 мкм. Вспомогательный сенсор, используемый для улучшения качества снимков в темноте – Sony IMX376 разрешением 20 Мп. Аналогичный сенсор используется и для фронтальной камеры. Кроме того, для улучшения качества снимков используется более 200 алгоритмов с элементами искусственного интеллекта, включая 12 портретных режимов.

Остальные спецификации Xiaomi Mi 6X включают в себя чипсет Snapdragon 660 (8 ядер 2,2 ГГц, Adreno 512), 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и 5,99-дюймовый дисплей разрешением FullHD+.

Дактилоскопический сенсор находится на задней панели, так же поддерживается разблокировка по лицу. Емкость аккумулятора – 3010 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0.

ОС – Android Oreo 8.1 с оболочкой MIUI 9.5 и поддержкой Project Treble для быстрого обновления. Выпускаться Xiaomi Mi 6X будет в 5 цветах – Cherry Pink (розовый), Flame Red (красный), Sand Gold (золотистый), Glacier Blue (синий) и Black (черный). Цена начинается с отметки 1599 юаней ($250).