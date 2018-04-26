Аналитика: Билайн: Как нам обустроить 5G в России

26.04.2018, MForum.ru

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Василь Лацанич, генеральный директор ПАО "ВымпелКом"

Сегодня в мире высоких технологий есть, пожалуй, только одна тема, способная по популярности - и в профессиональной среде, и в обществе - затмить вездесущие блокчейн и искусственный интеллект. Имя этой темы 5G. Сети связи пятого поколения действительно открывают для общества колоссальные возможности развития – технологического, экономического и социального. И чтобы реализовать эти возможности с максимальной пользой, операторы связи, вендоры, регуляторы и отраслевые союзы по всему миру должны вместе пройти очень большой путь. В этом отчете «Билайн» решил посмотреть на то, каким этот путь может быть для России.

Мы решили не рассуждать слишком много о том, сколько чайников при помощи 5G наконец сможет взаимодействовать с посудомоечными машинами, какие долгожданные преимущества будут иметь «умные» электросети перед обычными и достаточно ли будет гигабитных скоростей для воспроизведения потокового full HD с Youtube. Все это конечно же очень важно, но начинается 5G не с этого.

Великая пятая эволюция (или революция, это как кому нравится), которая в скором времени потребует от операторов инвестиций в миллиарды и миллиарды долларов, начинается с разговора о работающих бизнес-моделях, подходах к формированию инвестиционных программ, гибкого и эффективного распределения частот регулятором, возможностей партнерств и многих других куда более прикладных вопросов. Развилок здесь очень много, и каждому участнику мегапроекта под названием 5G крайне важно все время двигаться в правильном направлении.

А что считать правильным направлением? Об этом мы и рассуждаем в нашем отчете. Приятного чтения!

Как нам обустроить 5G в России?

Хотя, мы уже в самом заголовке противоречим духу знаменитой работы, автор которой считал источником силы общества в первую очередь духовный уровень жизни, а уже потом промышленный уровень, поговорить мы хотим именно о том, что, по общему мнению, станет обязательной основой для следующей промышленной революции – о развитии в России сетей связи пятого поколения.

Технические характеристики сетей 5G, которые нам обещают только появляющиеся стандарты, поражают воображение. В первых пилотных зонах демонстрируются такие скорости передачи данных, в практическую востребованность которых сложно поверить даже тем, кто еще пять лет назад сомневался в востребованности сетей 4G, а теперь усиленно борется с их перегрузками. «Покажите мне use-case», справедливо требуют генеральные директора крупнейших мировых «телекомов». И, действительно, ответ на вопрос «как строить» предполагает более-менее ясное понимание ответа на вопрос «зачем строить».

Покажите мне «use-case»!

В случае с 5G это особенно важно, поскольку технология открывает операторам высокую степень свободы в стратегических решениях и дифференциации на рынке. Это значительное отличие от сетей 3G и 4G, в которых был только один параметр – скорость. 5G выводит скорости на новый уровень, при этом добавляет возможность минимизировать отклик и обеспечить высокую плотность подключенных устройств.

Большая часть решений не потребует максимальных значений сразу по всем параметрам.

Например, передача видео требует высокую скорость, но нет необходимости в минимизации задержки. Финансовые сервисы потребуют минимальную задержку, но им не нужны высокие скорости. Датчики «умного города» не нуждаются в высокой скорости или минимизации задержки, но требует поддержку высокой плотности IoT устройств.

Очевидно, что такие разные типы сервисов будут накладывать и различные технические требования к сети оператора. При этом, остается открытым очень важный вопрос: какой продукт будет предложен конечному пользователю и в чем бизнес-модель?

Среди операторов нет единого понимания, какие сервисы будут востребованы рынком.

Orange считает, что будущее бизнеса 5G в умных городах. Telefonica видит перспективы в VR. Swisscom – в промышленных решениях и IoT. В Азии полагают, что драйвером станет eMBB (Enhanced Mobile Broadband) на массовом рынке с новым уровнем скоростей до 20 Гбит/с. Коллеги в США планируют развивать FWA (Fixed wireless access) и конвергентные сервисы.

Как видите, это во многом противоречащие друг другу стратегии, причем противоречия будут не только и не столько в части подходов к продвижению технологии на рынок (ценообразование, каналы продаж, реклама) но, прежде всего, эти противоречивые стратегии потребуют строительства сильно отличающихся по архитектуре сетей.

В вопросах архитектуры на предыдущих этапах развития мобильных технологий решающую роль играли производители сетевого оборудования. Отдавая приоритет одним элементам технологии зачастую в ущерб другим, вендоры в самом начале развития технологии формируют спрос со стороны операторов. Однако, в случае с 5G вендоры, по крайней мере пока, вкладываются в развитие и проработку самых различных сценариев применения. Существуй Винни-Пух в реальности, он бы, закончив свои опыты с пустым горшочком и лопнувшим шариком, смог создать пару стендов для Mobile World Congress в Барселоне, чтобы наконец ещё более наглядно поведать публике о пользе мобильных сетей пятого поколения. Вероятно, всё же Винни – вымышленный персонаж, во всяком случае с каждой весной фантазия производителей оборудования постепенно иссякает, зато формируется некое подобие общего видения роли и конфигурации сетей 5G в первые годы их развития.

Нам представляется, что:

сети 5G в начале будут значительно более простыми, чем это возможно в теории.

Сложные сценарии объединения различных фрагментов радиочастотного спектра, которые кстати были бы очень востребованы в России, в первые годы не будут поддержаны ни производителями сетевого оборудования, ни производителями абонентских терминалов. Все участники мобильной экосистемы сфокусируются на создании сетевого и абонентского оборудования, работающего в не самых высокочастотных диапазонах, пригодных для сетей пятого поколения.

Соответственно операторы будут строить сети, например, в диапазоне 3.4 – 3.8 ГГц (C-band). Это будут сети, наложенные на существующие сети 4G в виде дополнительного слоя, и основная роль этих сетей в первое время будет заключаться в разгрузке перегруженных сетей предыдущих поколений. Такие сети вряд ли смогут открыть путь для каких-то принципиально новых промышленных решений, требующих именно гигабитных скоростей. Они будут обслуживать пусть и экспоненциально растущий трафик, но все же это будет трафик уже известных, эволюционно развивающихся приложений.

По-настоящему высокие скорости достижимы только в миллиметровом G-band, на частотах свыше 20 ГГц. На первых порах операторы будут строить сети в этом диапазоне исключительно точечно и в тесном партнерстве с конкретными корпоративными и государственными заказчиками.

Технические и экономические предпосылки для подобных партнерств имеются. Даже очень крупному предприятию вряд ли по силам построить и эксплуатировать довольно сложную ведомственную мобильную сеть в своем офисе или в цехе. С другой стороны, для мобильного оператора решение этой задачи сведётся к интеграции в общую сеть нескольких (возможно, десятков) базовых станций. Стандарты семейства 5G предусматривают гарантирование для корпоративного клиента и жестких параметров качества работы виртуальной мобильной сети предприятия, а также надежное и безопасное логическое отделение виртуальных сетей от сети общего пользования. Важно только, чтобы предприятия, особенно те, что с государственным участием, поверили, что операторская сеть будет менее уязвима и более надежна, чем свой доморощенный Wi-Fi. Полагаем, в качестве луча надежды в этом вопросе может быть засчитана растущая среди сугубо частных заказчиков популярность публичных облачных решений.

На наш взгляд, в условиях такой неопределенности перспектив различных бизнес-моделей сбалансированное развитие отрасли возможно, если у операторов будет выбор направления развития бизнеса. Игроки на рынке видят в каких сегментах они сильны и могут инвестировать максимально эффективно. Один из операторов сосредоточится на высоких скоростях и видео-сервисах, другой – на промышленных решениях или будет развивать конвергентные сервисы. Если даже один оператор ошибётся в оценке рынка, это не будет критической ошибкой для всей отрасли. Для советской отрасли связи характерное для плановой экономики желание предугадать и определить всё на годы вперёд обернулось в итоге многолетним технологическим отставанием и многолетними же очередями на установку квартирных телефонов. Поэтому нам представляется, что

регулятор при формировании принципов развития отрасли должен прежде всего сохранить для участников рынка максимальную гибкость.

Любой цвет, если это чёрный

Однако, гибкость-то, как раз часто приносят в жертву в первую очередь. И жертвуют ею обычно в пользу экономии затрат. Со времен Форда унификация сэкономила предпринимателям по всему миру газилионы долларов. Вот и нам, руководствуясь соображениями экономии расходов,

предлагают из всего возможного для 5G многообразия бизнес-моделей выбрать то подмножество, которое будет возможно реализовать на сети единого инфраструктурного оператора.

В мировом опыте нет примеров, когда национальный инфраструктурный оператор является единоличным владельцем пассивной и активной инфраструктуры. Однако, есть примеры на рынке фиксированной связи, когда регулятор принял решение о развитии единой инфраструктуры для быстрого и эффективного строительства сетей нового поколения. Например, Openreach в Великобритании или NBN в Австралии.

Оператор NBN (National Broadband Network) был создан в Австралии в 2011 году для строительства национальной фиксированной сети нового поколения за счет государственных инвестиций.

Правительство поставило цель - вывести Австралию на новый технологический уровень. Сеть NBN должна была быть основана на передовых технологиях и открыта для всех. Каждый оператор должен был получить возможность доступа к высокоскоростной сети, чтобы предоставить своим клиентам интернет нового уровня со скоростями до 50, и даже до 100 МБит/с на всей территории страны.

Однако, проект такого масштаба связан с высокими техническими рисками. К сожалению, NBN не успевал по срокам строительства сети. Отставание от плана сопровождалась серьезными техническими проблемами, конечные пользователи не могли получить стабильного и качественного сервиса. Независимые операторы при этом в развитие своих сетей не инвестировали. Через 2 года после запуска проекта министр связи был вынужден покинуть свой пост, а большая часть правления NBN ушла в отставку. Проблемы все еще остались, по данным NBN, 15% конечных пользователей получают плохое качество сервиса и «серьезно недовольны». На текущий момент NBN вынуждено временно приостановить расширение национальной сети и усилить работу над улучшением качества сервиса.

Также не оправдались ожидания в востребованности высокоскоростных тарифов. Более 80% конечных пользователей выбирают один из самых дешевых тарифов со скоростью ниже 30 МБит/с. Низкое качество сервиса и ошибка в оценке потребностей формируют критическую ситуацию на рынке из-за низкой финансовой эффективности NBN. В проект было инвестировано более 37 млрд USD. Получается «черная дыра», которая приводит к росту межоператорских цен. Розничные операторы прогнозируют рост цен на 20-30% для конечных пользователей.

Очевидно, бизнес-модель не работает так, как была задумана в начале проекта.

При этом, генеральный директор NBN признался, что оператор никогда не сможет выполнить обещание и вернуть деньги налогоплательщикам, вложенные в проект. Так же, назревает серьезная угроза со стороны мобильных операторов. И NBN просит правительство принять законодательные меры для их защиты от конкуренции с 5G. В отчете «Australian Infrastructure Plan» государственные и независимые эксперты предлагают в среднесрочной перспективе разделить NBN на части и продать частным инвесторам для стимулирования конкуренции и развития отрасли.

Пример с NBN в Австралии показывает, что создание единственного оператора для строительства национальной сети несет огромные технические, рыночные и финансовые риски. При этом, с технологий 5G потенциальные риски намного выше. Кардинально увеличивается риск построить конфигурацию сети, которая не будет востребована конечными пользователями. Любая ошибка может затормозить развитие отрасли или отбросить ее «назад».

Одному крупному оператору на рынке будет гораздо сложнее быстро адаптироваться к изменениям, да и мотивация делать это будет заметно ниже.

Другой пример – оператор Openreach в Великобритании, который был основан в 2006 году, как подразделение BT.

Его созданию предшествовало решение регулятора (Ofcom) о предоставлении равного доступа всем операторам к национальной сети BT. По теории, это должно было стимулировать здоровую конкуренцию и развитие телеком рынка. Однако, регулятору приходилось несколько раз вмешиваться из-за жалоб на Openreach о нарушении прав доступа операторов в пользу BT, плохое качество сервиса и низкий уровень инвестиций в сеть.

Появились сомнения, что Openreach в состоянии справляться с проблемами, количество сбоев с 2013 по 2015 увеличилось на 28%. И в 40% инцидентах нарушались контрольные сроки устранения проблем.

Также Великобритания технологически отставала от мировых лидеров и в 2015 году занимала всего 12 место в Европе по средней скорости фиксированного доступа. Это было связано с низким уровнем инвестиций Openreach в развитие инфраструктуры. В итоге, Ofcom признал, что модель «функционального разделения» в рамках одной группы компаний провалилась. В 2017 году регулятор был вынужден законодательно разделить BT и Openreach, а также усилить контроль над качеством сервиса и устранения неполадок.

Опыт Openreach среди прочего демонстрирует, что светлую идею о создании открытой конкуренции и равном доступе к техническим ресурсам не может воплотить инфраструктурный оператор, аффилированный с одним из игроков на рынке.

Принадлежность инфраструктурного и розничного оператора одной группе лиц недопустима.

Логично, что эти два оператора будут использовать исключительную рыночную власть в интересах своей группы. Но такое нарушение баланса в системе будет серьезной преградой для развития рынка в целом и приведет к значительному сокращению частных инвестиций других игроков. Как видим, в описанных примерах благое намерение сэкономить проложило дорогу к существенно отличным от ожидаемых результатам. Сразу вспоминаются и другие тернистые пути сбережения скудных средств.

Сказка о попе и работнике его Балде

Хотя не просто выкинуть из головы засевшую там с детства рифму между «дешевизной» и «укоризной», на дороговизне развертывания сетей 5G имеет смысл остановиться подробнее. Укрепилось мнение, что строительство сетей пятого поколения обойдется операторам в разы, и даже на порядок, дороже, чем было потрачено на сети предыдущих поколений. Даже довольно далекие от радиофизики люди теперь знают, что радиоволны распространяются в пространстве тем хуже, чем выше их частота. Базовые станции 5G действительно будут использовать существенно более высокие частоты, чем 4G.

Определение конкретных частотных диапазонов для развертывания сетей 5G ожидается в ходе конференции ITU WRC-19, запланированной на конец 2019 года. Однако уже сейчас крупнейшие производители рассматривают диапазон 3.5 ГГц (C-band) в качестве опорного для будущих сетей. Наряду с этим диапазоном, для обеспечения высокой емкости и скорости в ограниченных зонах будут использоваться диапазоны свыше 20ГГц (G-bands). В G-band словосочетание «прямая видимость» приобретает самый прямой смысл. На стендах MWC-2018 желающие могли убедиться, что даже ладонь, протянутая между базовой станцией и абонентским устройством, приводила к снижению скорости загрузки на порядки. Из этих тонких наблюдений как-то сам напрашивается вывод о том, что для 5G понадобится в десятки раз больше базовых станций, чем для предыдущих поколений.

Мы, как люди семейные, ворчливо заметим, что новым поколениям похоже вообще всего нужно больше, чем предыдущим. Но, к счастью, 5G – это не только более высокие частоты, но и новые принципы кодирования сигнала, более широкие полосы частот, гораздо более продвинутые антенные системы.

Рассмотрим интересный пилотный проект, реализованный Huawei в Шеньчжене и в Лондоне. Стандарт 5G в уже одобренной версии R15 предусматривает разделение канала от базовой станции к абоненту (downlink) и наоборот (uplink) по различным диапазонам частот. На тестовых участках сетей для «даунлинка» использовался диапазон 3.5ГГц, а для «аплинка» распространённый в сетях 2G и 4G диапазон 1800МГц, который к тому же совмещался с действующей коммерческой сетью 4G. Эксперименты показали, что для обеспечения минимальной скорости загрузки в 50 Мбит/с потребовалось добавить только один новый «сайт» на каждые десять из уже имевшихся БС 4G.

Этот эксперимент показывает не только то, что

сети 5G можно строить с существенно меньшими затратами, чем принято считать.

Можно сделать и гораздо более важный вывод:

наиболее эффективно сети 5G работают в максимально тесной интеграции с существующими сетями 4G.

Вряд ли все операторы сетей четвертого поколения смогут качественно и эффективно интегрировать свои существующие сети с построенной по «общему аршину» совершенно отдельной сетью инфраструктурного оператора. Сложность интеграции с существующими сетями не будет единственной технической проблемой на пути создания единой инфраструктуры. Есть и более общественно-значимые препятствия.

Где тонко, там и рвётся

Эта завершающая реплика из одноименной комедии Тургенева должна не только обнадёжить заскучавшего от обилия букв читателя (мы действительно подходим к концу) но и напомнить об основе надежности любых сетей связи – о резервировании. Сети 5G станут основой «интернета вещей», который объединит сотни тысяч жизненно важных объектов, датчиков, машин, элементов городской инфраструктуры.

Ни один оператор полностью не застрахован от сбоев. Ниже лишь несколько примеров из мирового опыта. Можно представить последствия, если бы это была всего лишь единственная сеть на рынке:

Новая Зеландия: с декабря 2009 по февраль 2010 года у оператора Telecom New Zealand произошло подряд несколько крупных сбоев. Клиенты южного региона страны 4 раза оставались без связи на период от нескольких часов до 3 дней.

Великобритания: в июле 2012 оператор O2, один из крупнейших на рынке, оставил без связи 1/3 своих клиентов по всей стране на 24 часа из-за критической ошибки при обновлении ядра системы.

Бельгия: в августе 2016 клиенты Belnet, включая 200 государственных учреждений, остались без связи на 4 часа. Сбой был вызван сочетанием аппаратных и программных ошибок.

Не обошли неприятности стороной и Россию – по данным РБК в России за последние 5 лет так же зафиксировано несколько крупных сбоев у сотовых операторов: в том числе Мегафон - 2012 и 2017 гг., Билайн – 2013 г., МТС – 2014 г., Мотив - 2016 г., не считая большого количества более мелких сбоев и аварий из-за физического повреждения ВОЛС.

Помимо технических проблем, усиливаются риски стихийных бедствий и терактов. Разнообразие сетевых путей является наиболее эффективной тактикой, которая позволяет снизить риск отказа во время ликвидации последствий катастрофы. Наличие всего лишь одной сети может значительно затруднить отработку и ликвидацию последствий ЧС.

Например, в Бельгии для развертывания сети общественной безопасности (Public Safety Network) предполагалось использование ресурсов только одного оператора Blue Light Mobile. Однако, при террористической атаке в 2016 году сеть оказалась перегружена и не смогла обеспечить все потребности экстренных служб.

Также во всем мире нарастает угроза со стороны хакеров, которые могут работать в интересах других государств или радикальных организаций.

Наличие всего лишь одной цели для атаки упрощает задачу, поскольку открывает возможность сосредоточить на ней все силы для полной нейтрализации критически важной инфраструктуры.

Если бы речь шла, например, о реке, то вы бы предпочли без сомнения иметь несколько мостов, чем бесконечно надежно охранять единственный.

К сожалению, соображения информационной безопасности часто используются как аргументы в пользу прямо противоположной точки зрения. Но, к счастью, здравый смысл все ещё остается распространённым способом принятия решений. Так в конце 2017 года, руководствуясь подобными соображениями, Дональд Трамп выступил с инициативой строительства единой национальной сети 5G в США. Идея была воспринята обществом «в штыки». В итоге глава Федеральной комиссии по связи (FCC) Аджит Пай заявил: «Главный урок, который можно извлечь из развития мобильной связи за последние 30 лет, заключается в том, что рынок, а не правительство, лучше всего стимулирует развитие инноваций и приток инвестиций».

Гордость без предубеждения

Последнюю фразу, кстати, не без гордости мог бы произнести и представитель российского регулятора отрасли связи. Мобильная связь в России благодаря гибкому, эффективному и рыночному регулированию не только является примером для подражания для большинства европейских и американских операторов в смысле высокого качества, но и остается одной из самых финансово-доступных в мире.

Повторим только кратко, к каким негативным последствиям, по нашему мнению, приведет навязывание рынку концепции единого инфраструктурного оператора:

Потеря гибкости при выборе приоритетов в развитии сетей, невозможность гибкого реагирования на появление на рынке новых бизнес-моделей.

Неэффективное использование имеющейся у операторов инфраструктуры сетей предыдущих поколений может свести на нет всю потенциальную экономию.

Ограничение конкуренции как за счёт качества и покрытия сетей, так и за счёт ценообразования, которое будет по сути задано оптовыми тарифами инфраструктурного оператора.

Снижение надежности работы сетей и повышение их уязвимости к хакерским атакам.

У нас нет предубеждения в отношении тесного партнерства операторов. Мы уверены, что операторы, как они это уже делают сегодня, продолжат и сами объединять свою пассивную инфраструктуру, совместно использовать радиочастоты. Для этого им достаточно экономических стимулов. Государство же не только не должно навязывать операторам единого поставщика инфраструктуры, но и наоборот, с целью поддержания конкуренции и обеспечения надежности предоставления услуг, государству следует заботиться о необходимости как минимум дублирования инфраструктуры связи.

Частотный вопрос

Что действительно портит впечатление от успехов регулирования отечественной отрасли связи, так это частотный вопрос. Последние (очень надеемся, что не последние) частотные аукционы безусловно кардинально повысили прозрачность распределения этого скудного ресурса. Однако, необходимость платить за спектр реальные деньги только обнажила накопившиеся еще с советских времен проблемы. Как за свежим гипсокартоном в поликлинике скрываются многолетние слои характерной зеленой краски, так и за европейской моделью частотных аукционов остаётся приводящий в отчаяние принцип вторичного использования спектра. То есть в том смысле, что вы заплатили ваши миллиарды, спектр, конечно, ваш, но вот в смысле, чтобы им воспользоваться, чей он на самом деле, вы узнаете при попытке получить разрешение на вывод в эфир каждой конкретной базовой станции.

В России наиболее перспективными диапазонами для тестирования 5G являются диапазоны 3.4-3.8 ГГц и 24.25-29.5 ГГц. С учётом сказанного выше, практически актуальным является именно первый диапазон. Согласно действующим правилам, все частотные разрешения, выданные в настоящее время (или полученные в дальнейшем для тестирования технологии 5G) на диапазон 3.4-3.8 ГГц, должны прекратить свое действие в 2021 году.

Все это разрешения на основе так называемых «частных» решений, главным образом выдававшихся операторам фиксированного беспроводного ШПД и действующие в ограниченных локальных географических зонах.

Мы рассчитываем, что государство сможет изыскать не менее 200 МГц в указанном диапазоне и распределит их посредством частотных аукционов, которые стали хорошей традицией и эффективным способом пополнения бюджета. При этом нынешние пользователи получат компенсации, соразмерные их реальным потерям с учетом сроков действия текущих разрешений и фактического объёма бизнеса.

В управлении использованием спектра в нашей стране можно найти множество возможностей для улучшения. Необходимо принимать меры к ограничению концентрации спектра у отдельных игроков, как это делается в Евросоюзе и в США. Необходимо более оперативно изымать спектр у тех операторов, которые несвоевременно запускают свои сети. С учетом имеющейся неопределенности с самой моделью внедрения 5G следует очень гибко формулировать лицензионные требования при выделении нового спектра. Но важнейшей задачей должно стать создание полноценной межведомственной программы конверсии и повышения эффективности использования радиочастот. Понятно, такая программа не может быть публичной, многие пользователи частот вполне резонно не являются публичными лицами, но эта программа должна существовать и работать. Если современные технологии связи – основа будущей «цифровой экономики», то частоты – основа этой основы.

Вместо ответа

5G – новая технология, мы на пороге начала её практического внедрения, но всё ещё не можем уверенно ответить на многие принципиально важные вопросы. Читатель определённо рад, что добрался наконец до завершающего абзаца, но, как 5G найдёт себе дорогу на рынок, ещё далеко не определено. В этих условиях нужно обеспечить максимум свободы в том, кем, как, для кого и в какие сроки будут строиться и запускаться сети пятого поколения.

Лучший ответ на вопрос «Как нам обустроить 5G в России» дадут клиенты и конкуренция.

Автор: Александр Поповский, исполнительный вице-президент по корпоративной стратегии и развитию бизнеса

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теги: "пятое поколение"

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