Пятое поколение: МегаФон сообщает о завершении сделки по покупке частот для 5G

<strong>«МегаФон» завершил сделку по приобретению ООО «Неоспринт»</strong>

Москва, Российская Федерация (27 апреля 2018) – ПАО «МегаФон» (LSE: MFON), всероссийский оператор цифровых возможностей («МегаФон» или «Компания»), сообщает о завершении сделки по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО «Неоспринт».

В соответствии с решением, принятым Советом Директоров компании 2 апреля 2018 года, как сообщалось ранее , «МегаФон» завершил приобретение 100% доли в уставном капитале ООО «Неоспринт», которому принадлежит полоса частот 24 МГц в спектре 3,4 - 3,6 ГГц в Москве. Это третий по величине частотным ресурс в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, доступный в Москве.

Сделка позволит «МегаФону» сделать важный шаг в направлении развития сети 5G. Полученный спектр, полностью доступный и применимый, высоко востребован для строительства сетей 5G в Москве. «МегаФон» планирует задействовать данный спектр для развертывание опытной сети 5G уже в июне в рамках мероприятий Чемпионата мира по футболу, которые будут проводиться в столице.

Общий объем сделки составляет 720 млн рублей. «МегаФон» выплатит 70% не позднее 7 мая 2018 года, а оставшаяся часть, в соответствии с любыми необходимыми корректировками, будет выплачена спустя 3 месяца.

Сергей Солдатенков, генеральный директор «МегаФона», прокомментировал: «Приобретение компании «Неоспринт» полностью соответствует нашей цифровой стратегии и нашим амбициям стать лидером в реализации государственной программы «Цифровая экономика» в России. Мы считаем, что развертывание сетей 5G в России станет крайне важным в период 2020-2025 годов, так как ожидается, что в ближайшие годы темпы роста объема мобильного трафика значительно ускорятся. Мы планируем использовать возможности 5G для обеспечения сверхнизких задержек отклика сигнала сетей и высокой надежности связи, а также для подключения гораздо большего количества устройств. Все это позволит нам внедрять комплексные и интегрированные цифровые проекты для крупных корпоративных и государственных клиентов. В то же время мы прекрасно понимаем, что из-за ограниченной доступности спектра и высокого уровня требуемых инвестиций независимое строительство сетей 5G может быть сложной задачей. Именно по этой причине «МегаФон» заключил соглашение с «Ростелеком» о сотрудничестве в области развития сетей стандарта 5G и оптимизации инвестиций».