Анонсы: OPPO F7 с вырезом на экране появился в России

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Анонсы: OPPO F7 с вырезом на экране появился в России

28.04.2018, MForum.ru

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В нашей стране начались продажи смартфона OPPO F7. Отличительная особенность новинки – экран с вырезом под разговорный динамик. Диагональ экрана 6,23 дюйма, разрешение 2280х1080 точек.

Анонсы: OPPO F7 с вырезом на экране появился в России

Аппаратная платформа OPPO F7 построена на базе чипсета MediaTek Helio P60 и включает в себя 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 16 Мп тыловую (f/1.8) и 25 Мп фронтальную (f/2.0) камеры, два SIM-слота и аккумулятор емкостью 3400 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0 и целым рядом функций базирующихся на технологиях искусственного интеллекта (от улучшения фото до энергосбережения). Цена OPPO F7 на российском рынке составляет 22 990 рублей за версию в красном, сером или черном цветах. Причем, у черного варианта задняя панель выполнена в стиле некогда популярного смартфона HTC Touch Diamond.

Анонсы: OPPO F7 с вырезом на экране появился в России

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации svyaznoy.ru

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