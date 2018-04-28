Анонсы: OPPO F7 с вырезом на экране появился в России

MForum.ru
28.04.2018,
В нашей стране начались продажи смартфона OPPO F7. Отличительная особенность новинки – экран с вырезом под разговорный динамик. Диагональ экрана 6,23 дюйма, разрешение 2280х1080 точек.
Аппаратная платформа OPPO F7 построена на базе чипсета MediaTek Helio P60 и включает в себя 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 16 Мп тыловую (f/1.8) и 25 Мп фронтальную (f/2.0) камеры, два SIM-слота и аккумулятор емкостью 3400 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0 и целым рядом функций базирующихся на технологиях искусственного интеллекта (от улучшения фото до энергосбережения). Цена OPPO F7 на российском рынке составляет 22 990 рублей за версию в красном, сером или черном цветах. Причем, у черного варианта задняя панель выполнена в стиле некогда популярного смартфона HTC Touch Diamond.
© Антон Печеровый,
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