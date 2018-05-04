Пресс-релизы: Центр НТИ МИЭТ "Сенсорика" получит гранты на господдержку

04.05.2018, MForum.ru

Центр НТИ МИЭТ «Сенсорика», созданный в партнерстве с Микроном, победил в конкурсном отборе на предоставление грантов на государственную поддержку центров национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций в номинации «Технологии сенсорики».

Центр НТИ «Сенсорика» сформирован в НИУ МИЭТ в начале текущего года при поддержке ПАО «Микрон» для разработки инновационных решений в области сквозных технологий, направленных на обеспечение глобального лидерства российских экспортно-ориентированных компаний, которые используют данные технологии для производства продуктов и услуг. Сенсорика - базовая технологическая компетенция, обеспечивающая «органы чувств» для цифровых систем - одна из технологий, которая будет определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

«В мире развивается практика "пересаживания" научных разработок университетов на действующие производства. Зачастую в бизнес передаются не только созданные ноу-хау, но и команды разработчиков. Нам интересен такой формат сотрудничества, а с точки зрения формирующихся сейчас рынков интернета вещей и искусственного интеллекта разработки МИЭТа в области сенсорики имеют очень хорошие перспективы. Вузовская наука дает промышленности перспективные разработки и талантливых инженеров», - сообщила директор по стратегическому развитию ПАО «Микрон» Карина Абагян.

Основными задачами центра в рамках реализации проекта являются трансляция результатов фундаментальной науки в инженерные приложения, подготовка лидеров разработки новых технологий через реализацию образовательных программ и трансфер технологий.

Всего в конкурсном отборе этой долгосрочной комплексной программы комиссия Минобрнауки РФ рассмотрела 49 заявок, в одной номинации с МИЭТом были представлены еще 6 претендентов.

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