Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy A6 и A6+

04.05.2018, MForum.ru

Компания Samsung официально представила смартфоны Galaxy A6 и A6+. Новинки получили металлические корпуса, безграничные экраны с функцией Always On Display, а также звук Dolby Atmos и качественные камеры. Естественно на месте и главные фишки смартфонов Samsung, включая фирменную оболочку, ассистента Bixby и Samsung Pay.

Диагонали экранов Samsung Galaxy A6 и A6+составляют 5,6 и 6,0 дюйма при разрешении 2220х1080 точек (18,5:9), технология SuperAMOLED . В основе обоих устройств лежит 8-ядерный процессор, но в Galaxy A6 это Exynos 7870, а в Galaxy A6+ - Snapdragon 625. Объемы ОЗУ составляют 3/4 Гб, встроенной памяти – 32/64 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 или 400 Гб, соответственно.

Немного отличается и емкость аккумулятора, которая в Samsung Galaxy A6 составляет 3000 мАч, в Samsung Galaxy A6+ - 3500 мАч. В обоих случаях поддерживается быстрая зарядка. Фоточасть Samsung Galaxy A6 представлена 16 Мп камерой с фазированным фокусом и апертурой объектива f/1,7, а также 16 Мп камерой на передней панели. Samsung Galaxy A6+ получил сдвоенный модуль (16+5 Мп, f/1.7 и f/1.9), а также фронтальную камеру разрешением 24 Мп. Начало продаж запланировано на 24 мая, цена Samsung Galaxy A6 и A6+ на немецком рынке составит 309 и 369 евро, соответственно.