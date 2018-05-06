Микроэлектроника: В НИИ "Полюс" улучшили технологию очистки деталей из ситалла

MForum.ru
06.05.2018,
В НИИ “Полюс”, входящем в “Швабе”, разработали и запатентовали высокоэффективный способ очистки деталей из ситалла. Его планируется применять на этапе финишной полировки при создании лазерных гироскопов. Суть процесса - химочистка и промывка в деионизированной воде. Далее в дело идет плазмотрон, работающий на кислородно-аргоновой газовой смеси.
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