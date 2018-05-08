Микроэлектроника: В Micro Crystal AG наладили выпуск небольших кристаллов кварца

MForum.ru
08.05.2018,
Компания Micro Crystal AG сообщает о разработке кристаллов кварца CM9V-T1A 0.3 с рабочей частотой 32.768 кГц толщиной до 0.35 мм и размерами 1.6 х 1.0 мм. Такая геометрия изделия расширяет спектр их возможных применений, например, их можно применять в смарт-картах, e-текстиле, носимой электронике, встраиваемых модулях, наклеиваемых решениях e-медицины и так далее.
Кроме CM9V-T1A 0.3 компания выпускает также кристаллы кварца CM8V-T1A 0.3 32.768 кГц с размерами 2.0 х 1.2 х 0.3 мм. Подробности.
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