Микроэлектроника: В России в пермском ПГНИУ разработали и запатентовали методику получения высокочистого скандия

08.05.2018, MForum.ru

В России в пермском ПГНИУ разработали и запатентовали методику получения высокочистого скандия - из состава примесей иттрия и ряда других редкоземельных металлов.

Новый метод позволяет добывать скандий эффективнее и дешевле, к тому же ученые уверены, что методику можно доработать еще более.

Скандий востребован, в частности, в микроэлектронике. Подробности.

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