Дайджесты: Nokia без медицины, Xiaomi рвется в топ, Qualcomm разработает чипы с китайцами, как уследить за грузами

MForum.ru
11.05.2018,
В Nokia приняли решение о продаже подразделения Digital Health (“Цифровое здоровье”). Подразделение перейдет в руки Eric Carreel, у которого два года назад Nokia за E170 млн приобрела бизнес Withings, специализировавшийся на цифровой медицине. Этот бизнес и стал основной для так и “невыстрелившего” бизнес-направления Nokia, которое занималось продвижением умных часов, цифровых измерителей и других устройств “цифровой медицины”.
Теперь этот бизнес, как и остальные активы Nokia в части “цифровой медицины” вернутся к французскому владельцу.
Продажа осуществляется в рамках стратегии Nokia на переход в режим бизнеса ориентированного на B2B клиентов, вторым основным направлением для компании будет лицензирование. Источник.
Направление “цифровой медицины” в целом считается весьма перспективным, особенно для развитых стран со стареющим населением. Вместе с тем развивается оно пока что не так стремительно, как ожидали многие. Скорее всего, успехи этого направления еще впереди.
Весьма позитивная новость для Xiaomi. Этот агрессивно наращивающий долю рынка производитель смартфонов и других мобильных гаджетов, подписал глобальный контракт с CH Hutchison, владельцем мобильных операторов Three в разных странах. Статус стратегического сотрудничества открывает доступ абонентам Three в Австрии, Дании, Ирландии, Италии, Швеции и Объединенном королевстве к разнообразной продукции Xiaomi.
По данным исследователей агентства Canalys, китайский вендор в 1q2018 отгрузил 8.4% всех смартфонов, что соответствует приросту на 116% за год. Из 28.1 млн отгруженных за квартал смартфонов, 57% ушли за пределы Китая. Это обеспечило Xiaomi место в четверке лидеров рынка. На долю Samsung при этом приходится 23.6%; Apple - 15.5%; Huawei - 11.7%. Сделка с Hutchison обеспечит для Xiaomi возможность дополнительно улучшить рыночную позицию. Источник.
Компания Xiaomi объявила IPO с планами собрать как минимум $10 млрд на бирже Гонконга. По оценкам аналитиков, это поднимет стоимость компании до $80-$100 млрд.
Теперь для компании станет достижимым следующий этап роста - выход на рынок США. Это сложная для Xiaomi задача по ряду причин. Во-первых, сейчас североамериканский рынок, как никогда ранее, недружественен к китайским брендам. Во-вторых, на американском рынке потребители отдают преимущество премиальным смартфонам. Источник.
Несмотря на растущее взаимное недовольство торговыми отношениями Китая и США, компания Qualcomm получила разрешение антимонопольщиков Китая на создание совместного предприятия с подразделением китайской дочерней компании Datang Telecom Technology, которое займется разработкой чипсетов для создания смартфонов.
Вместе с тем, Qualcomm все еще ожидает разрешения китайских регуляторов на сделку по приобретению компании NXP Semiconductors за $44 млрд, которая считается критичной для будущего американского рынка микроэлектроники. Источник.
Опасное решение, американцы в очередной раз готовы делиться с китайцами самыми передовыми технологиями в микроэлектроники. Очередной кирпичик в Великую Китайскую Технологическую Стену. Кто в дальнейшем сможет остановить Китай на пути к мировому господству?
В современном мире логистика - это одно из самых важных направлений человеческой активности. Наша жизнь в немалой мере зависит от четкого и оптимизированного перемещения гигантского количества грузов по миру. Не удивительно, что с каждым годом для этого используется все больше активных устройств для отслеживания грузов. Число "маячков", предназначенных для слежения за перемещением таких грузов, как трейлеры, контейнеры, арендованные вагоны, самолетные контейнеры и паллеты достигло 3.7 млн в 2017 году.
Такими данными делится аналитическое агентство Berg Insight. Число устройств для слежения растет среднегодовыми темпами в 19.6%, что, как ожидается, увеличит рынок этих устройств до 8.9 млн штук к 2022 году. Наиболее развит рынок телематики трейлеров, однако, как ожидается, рынок слежения за контейнерами вскоре выйдет на лидирующие позиции по числу устройств. Источник. + +
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© Алексей Бойко,
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