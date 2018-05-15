Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy A6 и A6+

15.05.2018, MForum.ru

Компания Samsung раскрыла российские цены смартфонов Samsung Galaxy A6 и A6+, которые были анонсированы в начале мая. В российской рознице новинки появятся до конца текущего месяца в версиях с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти.

Основные спецификации Samsung Galaxy A6 включают в себя 5,6-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 2220х1080 точек, чипсет Exynos 7870, аккумулятор емкостью 3000 мАч. Фоточасть Samsung Galaxy A6 представлена 16 Мп камерой с фазированным фокусом и апертурой объектива f/1,7, а также 16 Мп камерой на передней панели. Российская цена устройства – 22 990 рублей. Samsung Galaxy A6 оснащен 6-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем разрешением 2220х1080 точек, чипсетом Snapdragon 625, аккумулятором 3500 мАч, сдвоенной тыловой камерой (16+5 Мп, f/1.7 и f/1.9) и фронтальной камерой разрешением 24 Мп. Цена – 26 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации svyaznoy.ru

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