Анонсы: Huawei Y5 Prime (2018) получил Android 8.1 Oreo

MForum.ru
21.05.2018,
За последнее время смартфоны Y-серии от Huawei стали доступны на многих рынках. Во многих случаях эта линейка остается в тени более популярных устройств (серии P, Mate), но компания не забывает о ее развитии.
Huawei Y5 Prime (2018) уже появился на официальном сайте производителя, что может говорить о его скором релизе. Новинка позиционируется как устройство среднего класса и оснащено 5,45-дюймовым дисплеем разрешением HD+, 4-ядерным процессором, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. На задней панели Huawei Y5 Prime (2018) разместилась 13 Мп камера, фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Ожидается и поддержка функции Face Unlock, ее обещают добавить в будущих обновлениях программного обпеспечения. Емкость аккумулятора – 3020 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo прямо из коробки.
© Антон Печеровый,
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