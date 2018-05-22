Пятое поколение: Инфраструктурным оператором хотят быть в Ростелекоме и в Русских башнях

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Пятое поколение: Инфраструктурным оператором хотят быть в Ростелекоме и в Русских башнях

22.05.2018, MForum.ru

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В Ростелеком, похоже, видят себя единственным в России инфраструктурным оператором 5G. Вице-президент "Ростелеком" по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков говорит "...мы видим еще одну колоссальную возможность, а именно создание инфраструктурного оператора. Мы считаем, что сеть пятого поколения будет очень сложно создавать каждому оператору в отдельности. Инфраструктурный оператор будет работать в интересах всех игроков".

Так что есть немалая вероятность того, что именно Ростелекому достанется от государства соответствующая лицензия и все или большинство частот для строительства сети 5G. В свете этой гипотезы уже не так удивительно наблюдать, как государство выдало частоты и право тестирования 5G Ростелекому, а не МТС и Билайн.

Операторам “большой тройки” в случае развития этого сюжета придется ходить в Ростелеком на поклон, заключая договоры на пользование радиоподсистемой 5G на условиях, которые продиктует монополист 5G. Это, конечно, вредное для страны решение - против общемирового тренда на децентрализацию и уход от различных “прокладок” и “посредников”.

К процессу создания инфраструктурного оператора подключились и в компании “Русские башни”, предоставляющей в аренды вышки сотовой связи. Здесь разработали ИТ-платформу для автоматизации бизнес-процессов под названием RUBAHA (хорошо, что не MATRJESHKA). Основа этой платформы - корпоративное решение по управлению бизнес-процессами (BPM), другие ее ключевые элементы - это клиентский портал, система управления отношениями с клиентами - операторами мобильной связи (CRM), географическая информационная система (GIS) с возможностями для аналитики и корпоративное хранилище данных. Интересные цифры, по статистике TowerXchange по состоянию на апрель 2018 года в мире насчитывалось 4.4 млн телекоммуникационных башен, из которых 2.97 млн принадлежат независимым инфраструктурным операторам. Подробнее

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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