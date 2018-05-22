LTE: Абонентская база China Mobile 4G впервые сократилась

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LTE: Абонентская база China Mobile 4G впервые сократилась

22.05.2018, MForum.ru

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China Mobile сообщает, что абонентская база сети 4G/LTE сократилась до 669.318 млн в апреле 2018 года с 671.745 млн по итогам марта 2018, первое сокращение за последние несколько месяцев. По итогам февраля число абонентов составляло 661,829, по итогам января - 654.749 млн.

China Mobile 4G

Источник картинки.

Общее число абонентов компании China Mobile по итогам апреля подросло до 899.658 млн с 898.537 млн по итогам марта 2018 года.

Услугами фиксированного ШПД China Mobile в апреле пользовались 127.098 млн абонентов, по итогам марта 2018 года таких пользователей было 123.920 млн. Источник.

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