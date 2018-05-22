mMIMO: Vodafone приступил к испытаниям FDD mMIMO в Австралии

22.05.2018, MForum.ru

Vodafone Australia запустил первый из пяти тестовых сайтов в рамках испытаний сети FDD Massive MIMO в Новом Южном Уэлсе. Вскоре будут запущены и остальные. Тестируется система 32х32 MIMO, позволяющая формировать многолучевую диаграмму направленности, что дает существенный выигрыша в емкости системы.

В ходе демонстрации было показано, как одна базовая станция одновременно сопровождала 8 различных устройств, каждое отдельным лучом. Источник.

Тема mMIMO постепенно становится трендом. О планах или тестах mMIMO сообщали сингапурский Singtel, австралийский Optus, американские Verizon и Sprint, российский МегаФон (32х32 mMIMO в Самаре) и другие компании. Конечно же, речь не идет о технологии 4х4 MIMO, которую в разряд mMIMO могут относить только совсем уже безбашенные маркетологи.

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