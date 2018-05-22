Технологии: Роскосмос фонтанирует громадьем планов. Осталось только получить деньги и построить что-нибудь работающее

22.05.2018, MForum.ru

РКС (входит в Роскосмос) представил вновь созданного оператора высокоточной навигации - НСВП (Национальная сеть высокоточного позиционирования”. Сеть строится не с нуля, в нее интегрируются уже действующие в России корректирующие геодезические станции, их сейчас насчитывается порядка 800 и они принадлежат различным компаниям и ведомствам. Как ожидается, в комбинации с ГЛОНАСС, новая сеть единая сеть обеспечит возможность высокоточного, до сантиметров, позиционирования и навигации на территории России. Часть работ по интеграции уже проведена, впереди запуск портала для потребителей услуг. Источник.

Глава Роскосмоса Игорь Комаров пообещал рост в 5-7 раз российскому рынку цифровых спутниковых сервисов к 2025 году, прежде всего, мониторинга различных наземных объектов - лесозаготовок, строительства, сельского хозяйства.

Для этого, в частности, планируется нарастить группировку спутников дистанционного зондирования Земли с 7 аппаратов до 25. Источник.

Интересно, как это будет сделано с учетом тех проблем, которые создали для российской космической отрасли санкции западных стран, перекрывшие возможности приобретения импортной микроэлектроники?

А еще Роскосмос рассказал о проекте низкоорбитальной спутниковой системы, которая сможет раздавать спутниковый интернет на всей территории России, если запустить 70 аппаратов или на всей территории Земли, если запустить 288 аппаратов. В общем, тот же OneWeb, только EFIR, меньше, позднее, дороже и с цензурой РКН?

Расходы на создание системы оценены на уровне 300 млрд руб., первый этап опытно-конструкторских работ, изготовления опытных образцов и рисования красивых презентаций должен завершиться к концу 2020 года. Это не совсем новый проект - его придумали еще в РКС, дав ему скучное название ГМИСС. Получить под какой-то там ГМИСС 300 млрд госденег вряд ли возможно, поэтому теперь будет “Эфир” под крышей Роскосмоса. Источник.

Роскосмос в последние месяцы буквально фонтанирует новыми проектами. Объединяет их высокая технологичность и то, что почти все они относятся не к текущему моменту, а к будущим периодам времени. И, конечно, требуют гигантских инвестиций.

Из позитивного отмечу - в Роскосмос пытается развернуться к гражданскому сегменту, это разумно. Говоря о практике - недавно РКС провел "отработку технологий мониторинга эксплуатации беспилотных авиационных систем...".

Это пока тоже всего лишь показ технологических возможностей. Понятно, что современные технологии сегодня позволяют отследить из космоса практически любой объект, поднимающийся в воздух. Особенно, если он оборудован соответствующим транспондером. А значит, при желании, финансировании и со временем, можно создать, например, "систему информационного обеспечения" полетов БЛА и пилотируемой авиации. Вопрос в том, насколько удобной окажется эта система, ведь если в ней останется элемент "рукопашной" выдачи разрешений на каждый полет беспилотника, развитие услуг на базе БЛА окажется медленным и недостаточным для современной экономики.

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