Пятое поколение: Аналитики PwC высказались в пользу шеринга и против "инфраструктрурного оператора"

23.05.2018, MForum.ru

Пресс-релиз. Москва, 22 мая 2018 года - PwC в России представляет результаты аналитического исследования, посвященного развитию стандарта 5G в России.

С текстом исследования можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Сегодня телекоммуникационная отрасль во всем мире, в России в том числе, стоит на пороге внедрения нового, пятого поколения мобильной связи. Среди основных вызовов, которые отмечаются в связи с внедрением 5G:

- увеличение количества базовых станций из-за использования высоких диапазонов радиочастот и роста трафика мобильной передачи данных;

- необходимость быстрого массового разворачивания сетей для внедрения перспективных сервисов;

- значительный рост капитальных затрат отрасли по сравнению с предыдущими поколениями.

В этой связи особенно актуальной становится оценка влияния стандарта 5G на экономику мобильных операторов для выбора оптимальных моделей развития сетей. Анализ, приведенный в исследовании, показывает, что технологические инновации 5G не только обеспечат базу для развития целого спектра цифровых инфокоммуникационных услуг, но и создадут основу эффективного развития сетей нового поколения. Технологии 5G позволяют использовать широкий спектр радиочастотных диапазонов (от низких <1ГГ до высоких >24ГГц) в зависимости от цели применения стандарта. Помимо этого, новые технологии, по сравнению с существующими, значительно увеличивают эффективность использования радиочастотного спектра (до 10 раз) и пропускную способность сетей, а также расширяют радиус передачи сигнала. Для примера, радиус охвата соты пятого поколения с использованием радиочастотного диапазона 3,5 ГГц сопоставим или может даже превысить охват соты LTE 2,6 ГГц.

Согласно результатам исследования, в отрасли не ожидается взрывного роста капитальных вложений, при условии выделения необходимых радиочастотных ресурсов. Вариант интенсивного шеринга инфраструктуры существующими мобильными операторами аналогично текущей модели совместного развития LTE в России, но в большем масштабе (до 70% базовых станций) позволит внедрить 5G при сопоставимом или даже меньшем уровне капитальных вложений, если сравнивать с внедрением технологий предыдущих поколений. Среднее соотношение капитальных затрат к доходам в таком случае составит 16-20%.

В варианте самостоятельного развития сетей мобильными операторами общий уровень капитальных затрат в период с 2020 по 2027 гг. с учетом задач внедрения 5G может достичь 18-22% от всех доходов отрасли, что сопоставимо с историческим уровнем ежегодных инвестиций в 19%.

По прогнозам PwC, рост «плотности» сетей мобильной связи при внедрении 5G до 2027 года не превысит 20% от охвата сетей предыдущих поколений (без учета базовых станций, построенных для покрытия внутри зданий и под отдельные клиентские проекты). Прямые суммарные затраты отрасли на строительство сети радиодоступа 5G и модернизацию транспортной сети за период с 2020 по 2027 гг. не превысят 600 млрд руб.

Наиболее выгодной из всех сценариев с точки зрения общей стоимости владения сетью («TCO») является модель интенсивного совместного использования сетевого оборудования при сохранении конкурентной модели развития инфраструктуры. Капитальные затраты (сеть радиодоступа и дальнейшее умощнение транспортной сети) в данном случае составят 400–445 млрд рублей. Ежегодные операционные затраты отрасли по сравнению с другими вариантами к 2027 году снизятся на сумму от 10 до 19 млрд руб.

Другие сценарии развития сети – самостоятельное строительство инфраструктуры 5G или создание единой национальной сети пятого поколения – либо потребуют бóльших сроков и финансовых средств (вариант самостоятельного развития), либо будут сопряжены с рисками снижения уровня конкуренции в отрасли и отсутствия возможности физического резервирования инфраструктуры (вариант единой национальной сети).

Результаты исследования говорят о том, что значительное число перспективных сервисов пятого поколения может быть реализовано в рамках эволюции стандарта 4G (так называемый 4.9G стандарт). Большая часть уникальных сервисов пятого поколения на начальных этапах развития потребует лишь локального развития сетей в местах спроса на данные услуги (города, производственные, торговые и деловые зоны). В связи с этим наиболее экономически целесообразным и широко используемым во всем мире вариантом разворачивания 5G-сетей будет путь эволюционного внедрения 5G на базе мультистандартных 4G/5G сетей.

В исследовании также отмечается, что международные операторы уже начали развивать мультистандартные сети с поддержкой технологий пятого поколения, в том числе на основе Massive MIMO. И в целом, согласно международным опросам, игроки отрасли ожидают сохранения существующей конкурентной модели развития и владения сетевой инфраструктурой 5G, т. е. строительства собственных сетей операторов либо развития совместно с другими операторами активной или пассивной инфраструктуры сетей.

В исследовании приведен обзор международного опыта в части развития 5G. Среди передовых практик, целесообразных для использования также и в России:

предоставление на конкурсной основе необходимого спектра частот под все ключевые сценарии использования 5G (24 ГГц);

поддержка конкурентной модели развития инфраструктуры мобильных сетей 5G;

обеспечение операторам права самостоятельно выбирать технологию для развертывания сетей на базе имеющихся у него радиочастот («технологическая нейтральность»);

снижение административных и прочих барьеров строительства сетей;

развитие практики «шеринга» сетей;

поддержка инноваций и инвестиций в создание новых цифровых сервисов.

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