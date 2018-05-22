Реклама: «Говори, говорю!» - Александр Ревва в новой рекламной кампании «Билайн»

MForum.ru
22.05.2018,
Пресс-релиз. 21 мая 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и креативное агентство Contrapunto запустили новую масштабную рекламную кампанию тарифов «ВСЁмоё!», главным героем которой стал Александр Ревва.
Премьера нового ролика состоялась 21 мая 2018 года. В нем герой Александра Реввы взлетает, прыгает с парашютом, погружается в море и призывает говорить, ведь внутри тарифов «ВСЁмоё!» звонки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы.
Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»: «О нашей новой рекламной кампании хочется говорить. Мы открыли для себя нового героя и рады, что Александр показывает и рассказывает о преимуществах «ВСЁмоё!». Его юмор и харизма позволяют донести до аудитории все ключевые преимущества новой тарифной линейки».
Юлиан Суетин, креативный директор Contrapunto и Кристина Денина, ассоциированный креативный директор Сontrapunto: «Говорить это прекрасно! Поскольку ничего нет более важного, чем простое человеческое общение. Мы счастливы начать нашу новую компанию с этой фразы и с этого продукта от «Билайн», который делает общение между нами всеми максимально доступным!»
По словам креативной команды, температура воды в Черном море, в которое пришлось погружаться герою в момент съемок, составляла +11 градусов, а 70% съемочного времени Александр Ревва провел в подвешенном состоянии.
Рекламная кампании также поддерживается прероллами в цифровых каналах, контекстными баннерами и другими площадках. Кроме того, рекламное сообщение будет интегрировано в контекст городских пространств.
Посмотреть ролик можно здесь
Состав творческой группы:
ПАО «Вымпелком»
«Ball Park» - продакшен
Contrapunto - креатив
Агентство по работе со звездами «ТМА Маркетинг Арм»
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