Реклама: «Говори, говорю!» - Александр Ревва в новой рекламной кампании «Билайн»

MForum.ru

Реклама: «Говори, говорю!» - Александр Ревва в новой рекламной кампании «Билайн»

22.05.2018, MForum.ru

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Пресс-релиз. 21 мая 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и креативное агентство Contrapunto запустили новую масштабную рекламную кампанию тарифов «ВСЁмоё!», главным героем которой стал Александр Ревва.

Премьера нового ролика состоялась 21 мая 2018 года. В нем герой Александра Реввы взлетает, прыгает с парашютом, погружается в море и призывает говорить, ведь внутри тарифов «ВСЁмоё!» звонки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы.

Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»: «О нашей новой рекламной кампании хочется говорить. Мы открыли для себя нового героя и рады, что Александр показывает и рассказывает о преимуществах «ВСЁмоё!». Его юмор и харизма позволяют донести до аудитории все ключевые преимущества новой тарифной линейки».

Юлиан Суетин, креативный директор Contrapunto и Кристина Денина, ассоциированный креативный директор Сontrapunto: «Говорить это прекрасно! Поскольку ничего нет более важного, чем простое человеческое общение. Мы счастливы начать нашу новую компанию с этой фразы и с этого продукта от «Билайн», который делает общение между нами всеми максимально доступным!»

По словам креативной команды, температура воды в Черном море, в которое пришлось погружаться герою в момент съемок, составляла +11 градусов, а 70% съемочного времени Александр Ревва провел в подвешенном состоянии.

Рекламная кампании также поддерживается прероллами в цифровых каналах, контекстными баннерами и другими площадках. Кроме того, рекламное сообщение будет интегрировано в контекст городских пространств.

Посмотреть ролик можно здесь

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком»

  • Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом – Юлия Конева
  • Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний – Наталья Кривчанская
  • Старший менеджер по разработке рекламных кампаний – Ирина Морозова
  • Продюсер – Дмитрий Лашкин

«Ball Park» - продакшен

  • Режиссер – Jeroen Mol
  • Оператор – Леван Капонадзе
  • Исполнительный продюсер – Антон Замахин
  • Директор группы – Ольга Янкевич

Contrapunto - креатив

  • Креативный директор– Юлиан Суетин
  • Ассоциированный креативный директор – Кристина Денина
  • Старший арт-директор – Алексей Павлов
  • Продюсер – Андрей Шкатов
  • Руководитель отдела по работе с клиентами – Виктория Канина
  • Директор по работе с клиентами – Ирина Антонова
  • Менеджер по работе с клиентами – Юлия Боднарюк
  • Музыкальные продюсеры – Дмитрий Рубежов, Павел Филиппенко

Агентство по работе со звездами «ТМА Маркетинг Арм»

  • Директор по работе с селебрити – Татьяна Хмельницкая

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