Микроэлектроника: Ангстрем-Т заработает на продаже микроэлектроники китайцам

MForum.ru
25.05.2018,
На ПМЭФ компания “Ангстрем-Т” подпишет три контракта общей стоимостью $36 млн с китайской Zhejiang Sirius Semiconductor Co Ltd на поставки российской микроэлектроники. Соглашения заключаются сроком на 4 года с возможностью пролонгации. Источник.
Ангстрем-Т в последние годы не выглядел успешным предприятием. В 2017 году объемы производства по слухам составляли 1-2 тыс. пластин 200 мм в год. Производственная база Ангстрем-Т - приобретенная в 2007 году у AMD линия по технологии 130 нм.
Китаю, поглощающему до 59% всех производимых в мире чипов, интересны и российские микросхемы - их поставляет, например, дочка Микрона - ВЗПП-Микрон, Воронеж.
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© Алексей Бойко,
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