Микроэлектроника: Ангстрем-Т заработает на продаже микроэлектроники китайцам

25.05.2018, MForum.ru

На ПМЭФ компания “Ангстрем-Т” подпишет три контракта общей стоимостью $36 млн с китайской Zhejiang Sirius Semiconductor Co Ltd на поставки российской микроэлектроники. Соглашения заключаются сроком на 4 года с возможностью пролонгации. Источник.

Ангстрем-Т в последние годы не выглядел успешным предприятием. В 2017 году объемы производства по слухам составляли 1-2 тыс. пластин 200 мм в год. Производственная база Ангстрем-Т - приобретенная в 2007 году у AMD линия по технологии 130 нм.



Китаю, поглощающему до 59% всех производимых в мире чипов, интересны и российские микросхемы - их поставляет, например, дочка Микрона - ВЗПП-Микрон, Воронеж.

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