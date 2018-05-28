VoLTE: Vodafone, Индия, запустил поддержку VoLTE в Калькутте

MForum.ru
28.05.2018,
Запуск поддержки VoLTE в Калькутте совпал по времени с подготовкой к очередному этапу расширения территории, охваченной услугами LTE/4G в Индии. На сегодня второй оператор в Индии по числу обслуживаемых абонентов, Vodafone предоставляет услуги LTE в 12 округах страны, включая Дели, Мумбай, Гуджарат, Махараштру и Гоа, Хараяну, Керал, Ченнай, Северо-Восток и Северо-Запад, Карнатаку и Пенджаб.
Пока что только Reliance Jio предоставляет услуги VoLTE во всех регионах Индии, что позволяет этой компании использовать данные услуги в качестве дифференциатора, отличающего ее предложения от предложений конкурентов на индийском рынке. Bharti Airtel запустил поддержку VoLTE в сентябре 2017 года, первым среди “старых” операторов Индии. В мае 2018 года поддержку VoLTE на 6 рынках Индии запустил оператор Idea Cellular - в Махараштре и Гоа, в Гуджарате, Керале, Тамил Наду, Андра-Прадеш и Теленгане и Мадхья-Прадеш и Чаттисгархе.
В июне ожидается слияние бизнесов Vodafone и Idea Cellular, что может позитивно повлиять на позиции этих операторов в условиях жесткой ценовой борьбы с Reliance Jio, а также даст возможность для рефарминга частот, которые пока что используются сетями 2G и 3G этих компаний. Источник.
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© Алексей Бойко,
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