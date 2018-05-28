Чипы: Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 710

28.05.2018, MForum.ru

Тем самым заполнен разрыв между чипами 800-й серии для смартфонов премиального сегмента и чипами 600-й серии для среднеуровнего сегмента. Благодаря платформе 710 отдельные функциональности, присущие сейчас только премиальным смартфонам, станут доступны более широкой аудитории. Основные преимущества платформы - встроенный ИИ на базе многоядерного процессора. Кроме того, на чипе присутствует Qualcomm Spectra ISP, который существенно расширяет возможности встроенной камеры, улучшает на 30% энергоэффективность устройства. Это заметно удлиняет время работы смартфона до подзарядки по-сравнению с устройствами на базе Snapdragon 660.

Как ожидается, выход 710 процессора поможет производителям смартфонов нарастить продажи этих устройств в общемировом масштабе, поскольку платоформа решает сразу две основных проблемы рынка.

Во-первых, до сих пор было не на чем строить высококачественные смартфоны с расширенным набором функциональностей, но не относящихся к премиальному сегменту. Такие аппараты традиционно пользуются спросом на развивающихся рынках.

Во-вторых, сейчас заметен тренд на рост жизненного цикла среднего смартфона, то есть люди все дольше стараются пользоваться имеющимся у них устройством, поскольку они их вполне устраивает. Новая платформа Snapdragon увеличивает технологический разрыв между старыми и новыми смартфонами, что должно простимулировать рост продаж. Источник.

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