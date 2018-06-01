Пятое поколение: Стратегия использования радиочастотного спектра для реализации бизнес потенциала сетей 5G

MForum.ru
01.06.2018,
"Стратегия использования радиочастотного спектра для реализации бизнес потенциала сетей 5G". презентация Георгия Муратова, эксперта по технологиям радиодоступа, Ericsson.
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