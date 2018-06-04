Услуги: Билайн предложил услуги, в выборе которых поможет ИИ

MForum.ru
04.06.2018,
Компания "ВымпелКом" анонсирует запуск маркетплейса сервисов. Интерфейсом к нему может служить мобильное приложение "Мой Билайн" и мобильное приложение "Марк". Пока что абонентам предложены услуги покупки билетов в кино и запись в салоны красоты. Москвичам также доступен заказ доставки продуктов из большинства крупных продуктовых ритейлеров.
Особенность новинки - персональный ассистент по имени "Марк". Взаимодействие с ним проходит в формате чат-бота по упрощенной схеме, есть набор кнопок-команд "Заказать", "Забронировать" и так далее. Чат-бот собирает ответы пользователя и анализирует его предпочтения, чтобы в дальнейшем предлагать услуги с использованием предиктивной аналитики.
В приложении также доступны лента новостей с опросами и предложениями партнеров, а также лента с категориями услуг, откуда можно переходить в чат для заказа. Вскоре в приложение добавят сервисы такси, заказ уборки квартир, покупки авиабилетов и бронирования отелей, услуги телемедицины и доставки лекарств, запись на фитнесс, товары и услуги для питомцев. При добавлении приложений разработчики будут ориентироваться на результаты опросов, проводимых в сервисе.
Джордж Хелд, вице-президент по цифровому и новому бизнесу ПАО «ВымпелКом»: «Билайн» сегодня – не просто телеком-оператор, мы стремимся к тому, чтобы предоставлять рынку лучшие диджитал-продукты. Маркетплейс – одно из наиболее интересных и востребованных направлений сегодня, и мы делаем еще один шаг в развитии нашей digital-стратегии».
Приложение доступно абонентам любых операторов. Скачать «Мой Билайн» и «Марк» можно в App Store и Google Play.
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