Слухи: Появились подробности об Oppo Find X

MForum.ru
04.06.2018,
В китайской социальной сети Weibo появились подробности о смартфоне Find X, который может появиться в портфолио китайской компании Oppo. Ожидается, что Oppo Find X получит 6,42-дюймовый дисплей разрешением QHD+. Будет ли там вырез или нет, пока не сообщается.
В части спецификаций в активе Oppo Find X ожидаются чипсет Snapdragon 845, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super VOOC. Фронтальная камера Oppo Find X будет оснащена развитой (3D) системой распознавания лиц, а сдвоенная тыловая камера – поддержкой 5-ти кратного увеличения без потери качества. Ожидаемая ОС – Android 9. Дата возможного анонса пока не сообщается, но факт работы над Oppo Find X производитель уже подтвердил.
© Антон Печеровый,
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