Микроэлектроника: Рынок чипов для автомобилей будет расти

MForum.ru
09.06.2018,
Рост автомобильного рынка прогнозирует, в частности, компания IC Insights, на 18.5% в 2018 году, вплоть до $32.3 млрд. Это соответствует росту на $5.1 млрд год к году. Рост продолжится и далее, согласно прогнозу, в период с 2017 по 2021 год, среднегодовые темпы будут составлять 12.5%, что к концу периода увеличит объемы рынка до $43.6 млрд.
Можно ожидать, что продажи в сегменте автомобильных чипов будут расти быстрее, чем продажи в сегменте промышленных, потребительских, военных, компьютерных и коммуникационных чипов. Но это, если говорить о темпах роста, доля сегмента в 2018 году - не более 7.5% от общемирового объема продаж микросхем. К 2021 году доля автомобильных чипов вырастет до 9.3%.
Особенным спросом пользуются аналоговые микросхемы для автомобилей (45%). Рынок производителей микросхем для автомобилей консолидируется, вспомнить хотя бы поглощение NXP компании Freescale Semiconductor, Analog Devices - Linear Technology, Renesas electronics - Intersil. Источник.
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