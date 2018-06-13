Анонсы: Vivo NEX – новинка на Snapdragon 710

MForum.ru
13.06.2018,
Компания Vivo пополнила свой модельный ряд смартфонами NEX и NEX Ultimate (он же NEX S). В качестве аппаратной основы для более простого NEX выбран чипсет Qualcomm Snapdragon 710 дополненный 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
Диагональ SuperAMOLED-дисплея Vivo NEX составляет 6,59 дюйма при соотношении сторон 19,3:9 (2316х1080 точек). Причем, экран действительно занимает почти всю поверхность устройства, без модного сейчас выреза в верхней части. Для воспроизведения звука в разговорном динамике используется поверхностная проводимость. Подобное решение не ново и ранее встречалось в продуктах Kyocera, Sharp, Gigaset и Xiaomi. Фронтальная камера Vivo NEX размещена в выдвижном модуле, дактилоскопический сенсор – на задней панели.
Тыловая камера Vivo NEX представлена связкой 12 Мп сенсора Sony IMX363 (f/1.8, 1,4 мкм) c дополнительным 5 Мп сенсором. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Для улучшения качества фотографий используются алгоритмы на базе искусственного интеллекта. Также элементы искусственного интеллекта использует помощник Jovi, для вызова которого производитель предусмотрел отдельную клавишу. Емкость аккумулятора Vivo NEX – 4000 мАч. Отдельно отметим Hi-Fi аудиочип AK4376A. Выпускаться новинка будет в черно-фиолетовой и красной расцветках, а купить Vivo NEX можно будет за 3898 юаней.
© Антон Печеровый,
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