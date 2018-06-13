Анонсы: Vivo NEX Ultimate (NEX S) – безрамочный флагман

13.06.2018, MForum.ru

Компания Vivo представила смартфон Vivo NEX Ultimate. Новинка может похвастаться минимальными рамками (1,71 мм сбоку, 2,16 мм сверху), экраном без выреза и размещенным под экраном дактилоскопическим сенсором. Фронтальная камера разрешением 8 Мп спрятана в выдвижном блоке, а разговорный динамик передает звук через экран.

«Железо» Vivo NEX Ultimate включает в себя чипсет чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (12+5 Мп, f/1.8+f/2.4) и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Диагональ SuperAMOLED-экрана составляет 6,59 дюйма, разрешение – 2316х1080 точек. Отдельного внимания заслуживает аудиотракт Vivo NEX Ultimate, включающий в себя ЦАП Cirrus Logic CS43199 и усилители Analog Devices SSM6322.

Работает Vivo NEX Ultimate под управлением Funtouch OS на базе Android 8.1 Oreo, при этом широко используются алгоритмы на основе искусственного интеллекта, включая помощника Jovi и улучшатели качества фотографий. Также производитель упомянул о сотрудничестве с Unreal Engine и Tencent с целью оптимизации работы устройства в играх. Цены Vivo NEX Ultimate составят 4498 и 4998 юаней, за версии со 128 и 256 Гб встроенной памяти, соответственно. Купить новинку в красной и чернофиолетовой расцветках можно будет уже в этом месяце.