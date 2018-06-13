ИТ: Google Translate для Android и IoS научили офлайн-переводу

13.06.2018, MForum.ru

На следующей неделе функция нейросетевого перевода в Google Переводчике станет доступна офлайн на русском языке. Благодаря использованию ИИ для перевода, система перестраивает структуру предложений, стараясь добиться похожести на грамматически правильную речь. В компании называют такой перевод оптимальным. Возможность использования услуги офлайн может пригодиться при отсутствии доступа к интернету, например, в поездке за границу.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно скачать языковой пакет. Его объем в 35-45 МБ не сильно "нагрузит" смартфон. Обновленный офлайн-переводчик Google будет доступен на 59 языках пользователям Android и IoS.

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