Пятое поколение: Nokia показала сеанс передачи данных с использованием одновременно сетей 4G/LTE и 5G-NR

MForum.ru
14.06.2018,
Компания Nokia показала возможность одновременного использования сетей LTE и 5G одним абонентским устройством для повышения скорости передачи данных. Показ проходил в Китае для чиновников регулятора MIIT. “Двойная подключенность”, не нарушающая стандартов 3GPP, была показана с использованием сети 5G-NR в диапазоне 3.5 ГГц и сети LTE, работающей в диапазоне 2.1 ГГц. В качестве терминала использовали симулятор абонентского устройства компании PRISMA Telecom Testing.
Это очень любопытная демонстрация, которая призвана показать то, что сеть 5G должны запускать не новые операторы, а компании, которые уже располагают сетями 4G, поскольку в этом случае можно будет добиться лучших результатов в плане пропускной способности сетей, а также запускать 5G постепенно без необходимости создания сплошного покрытия уже на ранних этапах.
В тесте радиоподсистема 5G подключалась к существующему облачному пакетному ядру сети 4G/LTE. Были задействованы базовые станции Nokia AirScale и AirFrame. Применялись активные антенны 5G massive MIMO.
Nokia продолжит работы с китайским регулятором, в частности, в 2018 году планируется испытать работу решения 5G компании в диапазоне 4.9 ГГц.
Китай намерен стать одной из стран, которая займется развертыванием сетей 5G, что называется, “в первых рядах”. Это связано с тем, что внедрение 5G обещает ряд новых возможностей для потребителей и индустрии. Прежде всего, это возможность подключения к сети миллиардов IoT устройств, а также низкие задержки в сети, что позволит развивать приложения “виртуальной реальности”. Источник.
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© Алексей Бойко,
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