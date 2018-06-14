Аналитика: Ericsson прогнозирует пятикратный рост трафика передачи данных к 2023 году

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Аналитика: Ericsson прогнозирует пятикратный рост трафика передачи данных к 2023 году

14.06.2018, MForum.ru

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Согласно обновленному прогнозу Ericsson к 2023 году можно ожидать в Индии 780 млн VoLTE абонентов, при этом страна будет запаздывать в развертывании 5G по-сравнению с рядом развитых стран.

За 5 лет трафик мобильной передачи данных в Индии вырастет с текущих 1.9 эксабайт до 10 эксабайт к 2023 году, при этом ежемесячное потребление трафика из расчета на 1 смартфон в месяц вырастет с 5.7 ГБ в 2017 году до 13.7 ГБ к 2023 году. Число пользователей смартфонами в стране вырастет в 2.5 раза и достигнет 975 млн к 2023 году. За 1q2018 число подключений к сетям мобильной связи в стране выросло на 98 млн. При этом к 2023 году LTE останется в Индии доминирующей технологией. На долю LTE придется более 78% всех абонентов в стране к 2023 году, на конец 2017 года доля LTE подключений составляет 20%. Число IoT подключений в Индии к 2023 году вырастет до 72 млн, что соответствует среднегодовому росту в 25%.

В целом в мире, согласно прогнозу Ericsson, основная доля 5G-подключений придется на Северную Америку - около 50%, на Северо-Западную Азию - 34% и 21% на Западную Европу. Всего к 2023 году, как ожидается, к сетям 5G будет подключено до 1 млрд пользователей, что будет составлять 12% всех мобильных подключений.

Прогноз роста трафика мобильной передачи данных в течение 10 лет

Мировой трафик мобильной передачи данных вырастет за 5 лет в восемь раз до 107 эксабайт. На долю трафика, проходящего через сети 5G, придется более 20%.

Во второй половине 2018 года в Ericsson ожидают появления ограниченного выбора устройств 5G (только данные без поддержки голоса), смартфоны 5G будут представлены в 2019 году - вначале появятся аппараты с поддержкой диапазонов до 6 ГГц, чуть позднее в смартфонах появится поддержка миллиметровых диапазонов. Источник

В области 5G лидерство будет принадлежать Северной Америке, большинство операторов в США планирует запустить сети 5G в период с конца 2018 до середины 2019 года. Благодаря этому к концу 2023 года почти 50% всех подключений к мобильным сетям в Северной Америке будет подключениями к сетям  5G. В Северо-Восточной Азии этот показатель составит 34%, в Западной Европе - 21%. К концу 2023 года в сетях по всему миру будет более 1 млрд 5G подключений. 

В 2023 году Ericsson прогнозирует подключение к сетям сотовой связи 3.5 млрд устройств - почти вдвое больше, чем прогнозировалось в отчете, опубликованном Ericsson в ноябре 2017 года. Главным драйвером роста будут технологии NB-IoT и Cat.M1, особенно их внедрение на рынке Китая. В Северной Америке интернет вещей применяется, в первую очередь, в сфере логистики и управления парком автотранспорта, в то время как в Китае сценарии использования основаны на обеспечении потребностей умных городов и умного сельского хозяйства.

Как и сети мобильной связи предыдущих поколений, технологии 5G, в первую очередь, появятся в густонаселенных городских районах, а первые сценарии использования будут основаны на потребностях пользователей в улучшенном МШПД и фиксированном беспроводном доступе. Кроме того, 5G будет использоваться в сценариях для таких отраслей, как автотранспорт, промышленное производство, ЖКХ и здравоохранение.   

Скачать прогноз Ericsson до 2023 года, pdf, англ. 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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