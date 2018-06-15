Анонсы: Samsung Galaxy J4 и J6 появились в России

MForum.ru
15.06.2018,
На российском рынке появились смартфоны Samsung Galaxy J4 и J6, мировой анонс которых состоялся в последней декаде мая.
В активе Samsung Galaxy J6 присутствуют 5,6-дюймовый дисплей разрешением 1480х720 точек, чипсет Exynos 7870, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловая камера с апертурой объектива f/1.9, 8 Мп фронтальная камера (апертура объектива также f/1.9) и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Приобрести Samsung Galaxy J6 в черном и золотистом цветах можно за 15 990 рублей.
Samsung Galaxy J4 оснащен 5,5-дюймовым экраном разрешением 1280х720 точек, 1,4 ГГц 4-ядерным процессором, 13 Мп тыловой (f/1.9) и 5 Мп фронтальной (f/2.2) камерами, а также АКБ емкостью 3000 мАч. Дактилоскопический сенсор в Samsung Galaxy J4 размещен на передней панели. В отличие от ряда азиатских рынков, в нашу страну Galaxy J4 пришел в топовой версии с 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти. Стоимость новинки – 12 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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