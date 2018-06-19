Пятое поколение: Правительство Бельгии надеется создать четвертого оператора в стране в ходе проведения аукциона 5G

MForum.ru

Пятое поколение: Правительство Бельгии надеется создать четвертого оператора в стране в ходе проведения аукциона 5G

19.06.2018, MForum.ru

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На 2019 год намечен частотный аукцион, в ходе которого будут распределяться лицензии и частоты для сетей 4G и 5G. Сейчас рынок Бельгии делят Orange, Proximus и Telenet. Маркетинговые исследования показывают, что в странах, где действует не три, а четыре оператора, мобильный интернет доступ стоит дешевле, данными пользуются больше, а в инфраструктуру вложено больше, что повышает качество услуг для пользователей.

 

Брюгге, Бельгия

Брюгге, Бельгия. Источник фото: Pixabay.

 

Частотный аукцион планируется провести весной 2019 года. Будут разыграны частоты, доступ к которым правительство обеспечит с 2020 года, в диапазонах 700 МГц, 1400 МГц, 3600 МГц. Для нового оператора будут зарезервированы частоты, на которые существующие участники рынка не смогут претендовать.

Новые лицензии будут выдаваться на срок 20 лет. Как ожидается, то, что новый оператор немедленно приступит к строительству сети 5G, подтолкнет других участников рынка делать то же самое. Регулятор телеком рынка BIPT обещает, что новый оператор сможет получить доступ к кабельным и оптическим опорным и магистральным сетям за разумные средства.

В Бельгии уже пытались создать четвертого оператора, когда проводили аукцион по распределению частот 3G. Найти желающих в тот момент не удалось. Источник

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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