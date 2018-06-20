Анонсы: Представлен Oppo A73s с Helio P60

MForum.ru
20.06.2018,
Компания Oppo обновила смартфон A73, представленный в конце прошлого года. Новинка получила приставку s к названию модели, а ее «сердцем» стал Helio P60, тогда как в оригинальном смартфоне использовался Helio P23.
Спецификации Oppo A73s включают в себя 6-дюймовый дисплей разрешением 2160 х 1080 точек (занимает 84,75% площади передней панели), 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры. Емкость аккумулятора составит 3410 мАч. В программной части новинка может порадовать Android 8.1 с оболочкой Color OS 5.1. На рынке Тайваня цена Oppo A73s составит $298.
© Антон Печеровый,
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