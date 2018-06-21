Проблемы: Intel и Qualcomm могут пострадать от антикитайских инициатив Трампа

21.06.2018, MForum.ru

Intel и Qualcomm могут пострадать от инициатив Трампа по ограничению импорта из Китая - от роста американских тарифов на продукты, поставляемые из Китая.

В списке китайских товаров на сумму $50 млрд, на которые с июля вводится пошлина в размере 25%, оказались в том числе чипы памяти и микропроцессоры, произведенные в Китае. Между тем, в Китае расположены производства не только китайских компаний, но также и ряда крупнейших производителей интегральных схем из США, например, Intel.

У Intel в Китае действует один из шести основных заводов - фабрика Fab 68 в городе Далянь, где производится столь дефицитная ныне флеш-память. Теперь эта продукция при попытке ввозить ее в США может стать слишком дорогой.

Мало того, даже если Intel отправит в Китай для корпусирования пластины с чипами, произведенными на любом из трех своих американских заводов (D1X в Орегоне, Fab 25 в Техасе или Fab 42 в Аризоне), а затем реимпортирует готовые чипы в США, то и за них придется платить пошлину!?

Акции Intel уже отреагировали на решение властей падением на 3.4%. А ведь список товаров, подлежащих новым пошлинам еще может быть расширен с $50 млрд до $200 млрд.

Современное производство электроники - глобальный процесс, участниками которого являются большинство технологически развитых стран. А потому удары, наносимые по одному из участников международного разделения труда, могут больно отзываться в экономике той страны, которая эти удары наносит.

О том, как Intel все же может попытаться избежать новых пошлин, читайте здесь: fxteam.ru.

Для Qualcomm новое обострение торговой войны США с Китаем также грозит потерями. Во-первых, эта компания относится к разряду разработчиков микросхем, не имеющих собственного производства. А потому размещающих многие свои заказы в странах Азии, включая Китай.

Во-вторых, именно от китайских регуляторов зависит долгожданное одобрение сделки Qualcomm и NXP. Можно ли ожидать, что китайцы дадут этой сделке “добро” после столь агрессивных действий США? Кроме новых пошлин Трампа американский Сенат также принял поправку к закону, которая запрещает американским компаниям продавать свои чипы и интеллектуальную собственность китайской компании ZTE, ранее уличенной в нарушении режима санкций против Северной Кореи и Ирака.

Так что и Qualcomm, этот один из крупнейших в мире производителей интегральных схем в ближайшее время также может понести существенные финансовые потери.

Стоит ли овчинка выделки? Не приведет ли такая политика США в среднесрочной перспективе к ослаблению позиций американских производителей на мировом рынке микроэлектроники, где они сейчас доминируют?

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